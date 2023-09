Rím - Nádherná talianska so zaujímavým menom očarila všetkých chlapov v Taliansku! Giusy Meloni pracovala ako moderátorka v televíznej športovej šou La Domenica Sportiva, okrem toho účinkovala aj na akciách milánskeho AC a dokonca aj fanúšikovia Interu sú z nej skutočne namäkko.

Okrem spomínanej práce taktiež pracovala aj pre milánske AC, pre ktoré hostila šou s názvom "Milan talk". Táto relácia sa venuje všetkému podstatnému, čo sa týka mužského a ženského A-tímu. Taliani krásnu Giusy doslova žerú a pod jej fotkami sa dokážu poriadne opustiť. Pre AC pracovala už niekoľkokrát, no pod jej fotkami nájdete aj fanúšikov iných klubov. Jeden z fanúšikov napísal: "Kvôli tebe váham či fandím Interu". Druhý zas konštatoval: "Ešte keby fandíš Juventusu, tak by to bolo perfektné."

Atraktívna tmavovláska nemá problém zverejniť poriadne pikantné fotky a tie nájdete v našej galérii.