Jedna z najatraktívnejších žien planéty Jennifer Lopez nedávno oslavila svoje 54. narodeniny. Áno, počujete správne! Stále famózne vyzerajúca Jennifer oslávila krásnu 54ku a na jej narodeninovej párty sa objavil aj majiteľ milánskeho AC Gerry Cardinale.

Američan Gerry Cardinale je dokonca aj pre fanúšikov milánskeho AC pomerne neznámou osobou. Keďže má jeho firma RedBird Capital percentá v niekoľko kluboch tak sa na zápasoch rossoneri ukazuje iba sporadicky. Ťažko si v pozícii fanúšika obľúbiť osobu, ktorú ani len nevidíte v telke. Cardinale je majiteľom talianskeho veľkoklubu iba krátko, keďže červeno-čierny klub kúpil na začiatku sezóny 2022/23. Po jednom roku vyhodil najväčšiu a najslávnejšiu legendu klubu Paola Maldiniho a pár týždňov potom predal jeden z najcennejších klenotov talianskeho futbalu Sandra Tonaliho za 80 miliónov eur. Hnev na sociálnych sieťach rapídne stúpal a "milanisti" sa začali obávať o budúcnosť klubu.

Majiteľ Gerry Cardinale. Zdroj: https://twitter.com/MilanMatters/status/1684137824885391360/photo/1

Lenže Cardinale a spol. si to všetko na teraz vyžehlili a to angažovaním niekoľko talentovaných hráčov. Z Chelsea priviedli Rubena Loftusa-Cheeka a Christiana Pulisica. O pár dní neskôr angažovali hviezdu holandskej ligy Tijjaniho Reijndersa a Noaha Okafora zo Salzburgu, to nebolo všetko a v posledných dňoch podpísali hviezdu Villarealu Samuela Chukwuezeho. Nádeje milánskych fanúšikov sa okamžite zdvihli a kritika sa pomaly premieňa na chválu.

Fanúšikovia mu udelili ďalšie bonusové body za to, že sa objavil na videu atraktívnej Jennifer Lopez. 54 ročná speváčka, herečka i módna návrhárka oslávila svoje narodeniny v poriadnom štýle. V krásnej vile za spoločnosti manžela Bena Afflecka a najbližších priateľov si to poriadne užilil. Jennifer to roztočila na širokom stole a jej skvelé tanečné kroky obleteli celý internet. Tie najlepšie zábery nestarnúcej J.Lo si pozrite v našej galérii!