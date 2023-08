Miláno - Taliansky futbalový veľkoklub AC Miláno získalo pod svoje krídla nádhernú Talianku Liciu Virdis, ktorá by mala byť novou hostiteľkou na legendárnom štadióne San Siro.

Tmavovlasá Licia dlhodobo pracovala pre televíznu sieť Sportitalia, takže v Taliansku jej pomerne rýchlo vzrástla popularita. Krásna Talianska sa narodila v Ríme, no odmalička je fanúšičkou milánskeho AC a počas minuloročnej sezóny bola prítomná na takmer každom dôležitom zápase. V posledných dňoch zverejnila video ako sa nachádzala v Casa Milan a pridala popis: "Pripravená na novú skúsenosť." Pravdepodobne by sa mala stať novou tvárou ikonického štadiónu San Siro, kde by mala byť novou šarmantnou hostiteľkou. Futbalisti milánskeho AC sú z novej "akvizície" rozhodne potešení, obzvlášť hviezda červeno-čierneho klubu Rafael Leao, ktorý krásnej Licii lajkuje fotky jednu za druhou.