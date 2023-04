FOTO Robila Buffonova ex eskort? Sexovala som zadarmo a s kým som chcela, bráni sa Šeredová

Talianom dokázala vždy pomotať hlavy, no nájdu sa medzi nimi aj takí, ktorí na ňu nemajú pekného slova. Alena Šeredová (45), česká exmanželka legendárneho futbalového brankára Gianluigiho Buffona (45), si pred pár dňami prečítala na svojom instagramovom konte drsný odkaz, na ktorý bravúrne zareagovala.

Po rozvode s dlhoročným talianskym reprezentantom skončila bývalá topmodelka v náručí budúceho dediča automobilky Fiat Alessandra Naviho.

Aj z toho dôvodu ju mnohí Taliani začali označovať za zlatokopku, pričom jeden z nich jej prostredníctvom sociálnej siete poslal štipľavý odkaz ohľadom jej začiatkov na Apeninskom polostrove. „Je pravda, že akonáhle si prišla do Milána, robila si eskort?“ Pôvabná brunetka sa však nenechala zaskočiť a jej reakcia stála za to: „To je naozaj ďaleko od reality. So zdvihnutou hlavou môžem povedať, že som sa vždy milovala zadarmo a s kým som chcela,“ elegantne odpovedala česká modelka.

Realita je taká, že Šeredová sa v Taliansku najskôr zamilovala do spomínaného brankára Gigiho Buffona, s ktorým má synov Davida Leeho a Louisa Thomasa. Ich manželstvo však po čase stroskotalo, Gigi začal randiť so športovou moderátorkou Ilariou D'Amico, s ktorou má ďalšieho syna, a Alena pre zmenu žiari po boku svojho aktuálneho partnera Alessandra, ktorému pred dvomi rokmi priviedla na svet dcéru Vivienne Charlotte. A hoci minulý mesiac oslávila už 45. narodeniny, stále je neuveriteľne sexi, o čom sa môžete presvedčiť na vlastné oči v našej FOTOGALÉRII!