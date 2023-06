Talianska liga je v posledných rokoch na značnom vzostupe a tie najlepšie kluby si počas tohtoročnej sezóny zarobili slušné peniaze. Ako je na tom Lobotkov Neapol, či Škriniarov Inter sa dozviete v našej galérke.

Na začiatku sezóny sa predpokladala znova milánska bitka o Scudetto, no bol to nenápadný Neapol, ktorý zostavil fantastické mužstvo a nakoniec dominoval talianskej lige. Partenopei získali taliansky titul po neuveriteľných 33 rokoch a ústrednou postavou historického úspechu bol náš Stanislav Lobotka. Neapol vyhral Seriu A s mohutným náskokom 16 bodov pred ďalším z prekvapení sezóny Laziom Rím. Lazio sa umiestnilo v top 4 prvýkrát od sezóny 2019/2020. Pravdupovediac v závere sezóny si svoju situáciu pomerne sťažili, ale nakoniec to klaplo.

Tretie a štvrté miesto si vybojovali milánske kluby Inter Miláno a AC Miláno. Aj napriek nevýraznému umiestneniu v Serie A zažil Inter pomerne vydarenú sezónu, keďže Inzaghiho zverenci vyhrali Taliansky pohár, Taliansky Superpohár a boli krôčik od víťazstva aj v Lige majstrov. Ich mestský rival sa počas celej sezóny výrazne trápil a jediným pozitívom sezóny bolo prebojovanie sa do semifinále LM, kde ich vyradil Inter.

Ďalšie dva talianske kluby sa v pohárovej Európe ukázali v dobrom svetle. Mourinhov AS Rím prehral finále EL proti Seville, takže aj v nadchádzajúcej sezóne sa znova predstavia v EL. Druhým tímom bola Fiorentina, ktorá rovnako ako Inter a Rím podľahla v Európskom finále a to proti londýnskemu West Hamu. Najväčším prekvapením sezóny bola Monza, ktorá sa po postupe do Serie A dlhodobo pohybovala v top 10, no nakoniec to bolo sympatické 11. miesto.