Šport24.sk Futbal Taliansko FOTO Odvážna modelka odkazuje Lobotkovi: Stanko, toto si želám a budem nahá! ×

Rýchly prístup k športovým správam. Pridajte si ikonu ŠPORT24 na plochu Pridať ikonu na plochu Zatvoriť

Najaktuálnejšie športové správy na dosah.

Pridajte si ikonu ŠPORT24 na plochu Nie, dakujem Pridať ikonu

V Neapole už ako by si boli istí, že SSC aj so Stanislavom Lobotkom ovládnu Seriu A a tak už rozmýšľajú ako titul osláviť. So svojou troškou prispela aj odvážna fotomodelka Paola Saulino.