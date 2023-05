Keď SSC Neapol remizoval v Udinese 1:1 a zabezpečil si titul v Serii A, tak slávna fanúšička tímu Paola Saulino si zavesila na sociálne siete takmer minútové video ako plače. Či od radosti alebo smútku, že musí splniť sľub spred pár mesiacov.

SSC Neapol získal taliansky titul po 33 rokoch. Jednou z najväčších fanúšičok, ktorá si želala titul v Serii A, je aj hviezda sociálnej siete pre dospelých Paola Saulino. Tá by chcela oslavy posunúť na úplne iný level. „Teraz to môžem verejne povedať, že ak sa Neapol stane majstrom, urobím niečo bláznivé. Požičiam si autobus s otvorenou strechou , vyzlečiem sa a budem sa voziť po Neapole, tak oslávim titul môjho obľúbeného tímu,“ napísala na sociálne siete pred pár týždňami a dodala: „Môžem si to dovoliť. Prenájom takéhoto autobusu nie je drahý, okolo 3000 eur. Už kontaktujem zainteresovaných, aby som si ho rezervovala. Bude to najšialenejšia vec, akú som kedy v živote urobila.“ Modelka bude musieť ukázať svoje nahé telo na ulici, v súkromí pre platiacich sledovateľov s tým nemá problém, veď pozrite si to vo FOTOGALÉRII!