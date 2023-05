Futbalisti SSC Neapol v kádri so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom sú po 33 rokoch opäť majstri Talianska. Zisk svojho prvého titulu od roku 1990 definitívne spečatili štvrtkovou remízou 1:1 na ihrisku Udinese. Po záverečnom hvizde rozpútali fanúšikovia „Partenopei“ šialenstvo.

Neapolu stačila na potvrdenie ligového prvenstva v stretnutí 33. kola v Udine aj remíza, ktorú zverenci Luciana Spallettiho napokon aj uhrali. Hoci už po trinástich minútach prehrávali, tak Neapol sa dočkal v 52. minúte vyrovnania, keď sa k vyrazenej strele v šestnástke dostal Victor Osimhen a vyrovnávajúcim zásahom potvrdil post lídra tabuľky strelcov. Od začiatku duelu si nikto z hostí nepripúšťal, že by nezvládli potvrdiť zisk titulu. „Neapolčania mali na štadióne v Udinese doslova domáce prostredie a bolo ich tam približne 80% z celej kapacity. Celý zápas bola skvelá atmosféra, ktorá sa umocnila vtedy, keď Neapol vyrovnal na 1:1. Takú zábavu na tribúnach som asi nikdy nezažil. Každý jeden Neapolčan sa bavil neuveriteľným spôsobom,“ prezradil pre Šport24.sk futbalový agent Viktor Kríž, ktorý bol v dejisku zápasu.



Po záverečnom hvizde neváhal a vbehol na trávnik aj so stovkami ďalších priaznivcov Neapola. „Keď rozhodca odpískal koniec, tak asi všetci fanúšikovia Neapolu vybehli na hraciu plochu, vrátane mňa. Náhodne sme sa stretli na ihrisku so Stanom, za čo som veľmi rád. Bolo okolo neho množstvo ľudí. Vyzliekali ho z dresu, treniek, kopačiek. Skrátka, takmer ho dali fanúšikovia Neapolu donaha, pretože mu ostali len slipy. Na rýchlo som mu dal aspoň zástavu, nech sa s tým zakryje,“ odhalil pre náš portál.

Kríž však takisto poukázal na to, že náš hviezdny futbalista a čerstvý taliansky majster mal na hracej ploche kvôli davovej psychóze nemalé problémy. „Myslím si, aspoň čo som videl, tak Stano odchádzal do kabíny medzi poslednými. Ešte som mu pomáhal dostať ku šatniam, pretože aj domáci fanúšikovia skákali na ihrisko a začala to byť už celkom nepríjemná mela. Stano sa nejako nevedel vymotať medzi fanúšikmi, tak som mu trochu pomohol, lebo už to začalo byť nebezpečné,“ vysvetľoval slovenský futbalový agent.

Napokon to všetko dobre dopadlo a mohlo sa pokračovať v mohutných oslavách. Hráči „partenopei“ to roztočili v kabíne a naopak fanúšikovia na štadióne a v jeho blízkom okolí. „Po zápase, v okolí štadióna spustili Neapolčania také ohňostroje, že sa na to nechytajú ohňostroje na Donovaloch na Silvestra v najväčšej sláve. Skrátka, bolo to niečo neuveriteľne a bol to pre mňa veľký zážitok. Momentálne si ani neviem predstaviť, že čo sa bude diať v poslednom kole, keď bude Neapol oslavovať titul na domácom štadióne,“ dodal Viktor Kríž pre náš portál.