Pod Vezuvom sa bude oslavovať do rána bieleho a ešte dlhšie. Futbalisti Neapola prevzali do rúk titul majstra Talianska!

Prvý od čias Maradonu. "Partenopei" siahali na triumf v Serie A už niekoľko rokov. Nikdy sa im však nepodarilo dotiahnuť sezónu do úspešného konca. Ani mužstvá okolo Hamšíka či Cavaniho nedokázali to, čo sa teraz podarilo Spallettiho družine.

Náš reprezentant patrí medzi to najlepšie, čo v kádri Neapola je. Síce nedáva toľko gólov, ako najlepší strelec Osimhen, nepredvádza kľučky ako Kvaratskhelia, no bez Stana by bol stred poľa Neapola len polovičný.

V nedeľu večer sa mu dostalo zaslúženej odmeny. Na štadióne Diega Armanda Maradonu si celé mužstvo vrátane rodáka z Trenčína prevzalo zlaté medaily a pohár pre víťaza talianskej ligy. Pre Lobotku premiérový v zahraničí.

Náš reprezentant neskrýval silné emócie. Tvrdá práca priniesla ovocie a so spoluhráčmi odpálili bujaré oslavy už priamo na ihrisku. VIAC SI POZRITE TU!