Tmavovlasá futbalistka Agata Centasso, ktorá bola označená za najkrajšiu futbalistku Talianska znova provokuje svojich fanúšikov. Hráčka druholigových Benátok sa pripravuje na novú sezónu a vyzerá byť v top forme!

Život futbalistky vyvažuje Agata prácou v komunitnom centre pre mladých so špeciálnymi potrebami. Popritom si na sociálnych sieťach buduje zástup sledovateľov, ktorí obdivujú jej schopnosti aj vzhľad. Stáva sa takou populárnou, že s ňou urobila rozhovor aj Gazetta. Pýtali sa jej práve aj na Instagram, kde pravidelne vešia zábery v bikinách.

„Som z neho šťastná. Vnímam to ako príležitosť , pretože mi to umožňuje urobiť môj šport známejším. Chcem prispieť k zviditeľneniu ženského futbalu,“ vyhlásila krásna Agata. Po konci ženských MS sa oddialil začiatok novej sezóny a Agata sa vrátila do tréningu iba nedávno. Mladá Talianka si pripravuje aj dlhými behmi v nádhernom prostredí a svojim fanúšikom oznámila, že je stopercentne pripravená na nadchádzajúcu sezónu.