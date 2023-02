BRATISLAVA – Nemá limit. Slovenský futbalový reprezentant Stanislav Lobotka podáva v drese SSC Neapol životné výkony a svoj tím ťahá za majstrovským titulom. Náš stredopoliar má však za sebou temné obdobie spred niekoľkých mesiacov. Môže za to najmä nadváha, po ktorej našťastie už niet ani stopy.

Lobotka prišiel do Neapola v roku 2019. V drese „Partenopei“ odohral niekoľko zápasov aj v základnej zostave. Nasledujúci rok však prišiel do klubu tréner a talianska legenda Gennaro Gattuso. Pod ním odohral za rok a pol iba 39 zápasov a nastupoval najmä z lavičky náhradníkov. Za ten čas sa začalo nášmu futbalistovi všetko rúcať. Nehrával, rozišiel sa s matkou svojej dcérky Lindy Danielou Nízlovou.



Najhoršie však bolo to, že pribral niekoľko kilogramov navyše a dokonca to už bolo aj vidno cez dres. Lobotka si prešiel skutočne ťažkým obdobím približne 2 roky dozadu. Všetko sa na dobre obrátilo, keď odišiel z Neapola Gattuso a prišiel Luciano Spalletti. Ten mu dal opäť šancu na ihrisku a náš futbalista sa jej chytil všetkými desiatimi. Momentálne patrí k najlepším defenzívnym záložníkom na svete a ťahá Neapol za vytúženým titulom. Lobotka sa výrazne zmenil aj po fyzickej stránke. Náš reprezentant schudol približne 7 kilogramov, čo je patrične vidieť aj voľným okom.



Ctižiadostivosť slovenského futbalistu ocenila aj Erika Depetrisová, manželka futbalového útočníka Davida Depetrisa a osobná trénerka, s ktorou Lobotka spolupracuje v čase dovolenky medzi sezónami. „Je veľmi cieľavedomý, nerobí mu problém prísť na šiestu ráno na tréning, keď sa inak nedá. Každý tréning odmaká bez frflania a vykecávania, urobí na sto percent všetko, čo má,“ pochválila trénerka futbalistu pred niekoľkými mesiacmi. Na Lobotku sa momentálne pozerá veľmi dobre. Keď vyzlečie tričko, ženy sú vo vytržení. Veď posúďte sami. VIAC SA DOZVIETE TU