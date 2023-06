NEAPOL - Futbalisti SSC Neapol si po 33. rokoch prevzali majstrovský pohár pre ligového majstra v Taliansku. Na štadióne Diega Armanda Maradonu vypukli veľkolepé oslavy, na ktorých nechýbala ani rodina a priateľka nášho hviezdneho reprezentanta Stanislava Lobotku (28). Obrovskú párty si užili priamo na trávniku,

Celý Neapol bol hore nohami. Futbalisti SSC sa rozlúčili so sezónou víťazne na domácom trávniku, keď nad Sampdoriou Janov vyhrali 2:0. Neapolčania sa tešia zo zisku prvého titulu v Serii A od čias Maradonu. "Partenopei" siahali na triumf v Serie A niekoľkokrát v minulosti. Konečne to však prišlo až pod vedením trénera Luciana Spallettiho. Veľkú zásluhu na tom má aj náš stredopoliar Stanislav Lobotka, ktorý predvádzal počas sezóny výborné výkony.



Rodák z Trenčína žiaril pri preberaní zlatej medaily a pohára pre víťaza talianskej ligy veľkým šťastím. Emotívne chvíle mohol zdieľať nielen so svojimi spoluhráčmi a fanúšikmi, ale aj so svojimi najbližšími. Veľkolepé majstrovské oslavy Neapolčanov si prišli s Lobotkom vychutnať priamo na štadión jeho rodičia, sestra Andrea a taktiež krásna priateľka Kristína Šulová. Po slávnostnej ceremónii vybehli spoločne za ním na hraciu plochu a začali sa diať veľké veci. Všetky oči boli na Stankovej atraktívnej misske. Viac sa dozviete v galérii