FOTO Láska francúzskej superstár to rozbalila: Provokovala bez podprsenky a to spodné prádlo?

Francúzsky ofenzívny obranca Theo Hernandez je so svojim AC Milánom na americkej tour, kde ich čaká posledný zápas s FC Barcelonou. Jeho priateľka Zoe Cristofoli naďalej provokuje fanúšikov s vyzývavými fotkami, na ktorých sa ukázala aj bez podprsenky.

Potetovaná módna návrhárka si užíva leto naplno a jej sledovatelia si vďaka pikantným fotkám rozhodne nesťažujú. Prsnatá dračica sa počas júla obehla tie najkrajšie miesta Talianska a spoločnosť jej robili najlepšie kamarátky a hlavne jej syn Theo Junior. Otec Theo si so Zoe užil iba jedna dovolenku a potom sa musel pridať k svojmu tímu, pretože milánske AC sa zúčastnilo na americkej tour, kde si zmerali sily s rivalom z Juventusu a dvoma najlepšími tímami zo Španielska.

Prvý zápas odohrali s kráľovským Realom, v ktorom dokonca viedli 2:0, no nakoniec podľahli 2:3. Rossoneri predstavili niekoľko nových hviezd ako Christian Pulisic, Tijani Reijnders a Noah Okafor. Primárnym cieľom bolo priniesť kvalitné pravé krídlo a to sa červeno-čiernym podarilo v podobe angažovania reprezentanta Nigérie Samuela Chukwuezeho. Hernandez by mal byť v novej sezóne jeden z ašpirantov na pozíciu kapitána. Ale tie najlepšie zábery ženy, ktorá šéfuje v jeho domácnosti si pozrite v našej galérii.