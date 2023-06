NEAPOL - Futbalisti SSC Neapol si po 33. rokoch prevzali majstrovský pohár pre ligového majstra v Taliansku. Na štadióne Diega Armanda Maradonu vypukli veľkolepé oslavy, ktoré si vo veľkom vychutnali aj Hamšíkovci a známy moderátor RTVS.

Futbalisti SSC sa rozlúčili so sezónou víťazne na domácom trávniku, keď nad Sampdoriou Janov vyhrali 2:0. Neapolčania sa tešia zo zisku prvého titulu v Serii A od čias Maradonu. "Partenopei" siahali na triumf v Serie A niekoľkokrát v minulosti, no konečne to vyšlo až pod vedením trénera Luciana Spallettiho. Veľkú zásluhu na tom má aj náš stredopoliar Stanislav Lobotka, ktorý predvádzal počas sezóny výborné výkony. Na majstrovských oslavách Neapolu nechýbala ani rodina Hamšíkovcov. Práve Marek je v Neapole ikonou.



Pod Vezuv prišli Markov otec Richard a strýko Dušan. Jedinečnú atmosféru si prišli vychutnať aj s kamarátmi, medzi ktorými boli moderátor RTVS Ľuboš Hlavena, či futbalový agent Viktor Kríž. Slovenská partička si užívala obrovskú eufóriu v Neapole už od piatku. Ubytovali sa v luxusnej vile Marka Hamšíka, ktorý tam býval počas jeho dlhoročného pôsobenia v SSC. To, ako si to užívali sa len tak nevidí. Urobili si tam vlastnú mega-párty. Viac uvidíte v GALÉRII