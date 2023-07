Taliansko - Partenopei z Neapola plánujú obhájiť titul v talianskej Serie A, no ostatní favoriti výrazne posilnili svoje mančafty a Talianska liga bude v nadchádzajúcej sezóne poriadne otvorená.

Neapolčania doposiaľ nedotiahli žiadne výrazné posily, no na druhej strane ich opustili dôležité postavy, ktoré im dopomohli k historickému zisku scudetta. Lobotka a jeho spoluhráči sa museli rozlúčiť s trénerom Lucianom Spallettim. Skúsený talian sa nedohodol s majiteľom Aureliom De Laurentiisom a krátko po konci sezóny si musel zbaliť kufre. Na jeho miesto prišiel do Neapola ďalší skúsený tréner a to Rudi Garcia. Francúzsky lodivod vo svojej kariére koučoval tímy ako Saint-Etienne, AS Rím, Marseille a Olympique Lyon. Naposledy pôsobil v saudskoarabskom tíme Al-Nassr, kde mal pod svojimi krídlami dokonca aj Cristiana Ronalda.

Obhajoba titulu bude pre Neapol rozhodne ťažkou úlohou, keďže takmer každý zo "sedem sestier" výrazne posilnil svoj káder. Inter napriek tomu, že stratil Milan Škriniara a oboch brankárov priniesol šikovných hráčov a jeho mestský rival AC Miláno zatiaľ kraľuje prestupové obdobiu. Rossoneri začali prestupové obdobie najhorším možným spôsobom a to stratou klenotu vo vedení klubu Paola Maldiniho. Iba pár týždňov potom Miláno zasiahla správa, že červeno-čierny klub opustil Sandro Tonali, ktorý prestúpil do Newcastlu. Lenže, vďaka peniazom za Tonaliho (80 miliónov euro) milánske AC perfektne zainvestovalo a priviedlo kopu kvalitných hráčov.