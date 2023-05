Čo sa to deje v Juventuse? Strata rešpektu a nespokojnosť najväčších hviezd!

Turín - Taliansky veľkoklub Juventus Turín sa výrazne trápi, potom čo im Talianska liga navrátila späť 15-bodový trest sa futbalisti "starej dámy" postavili proti trénerovi Allegrimu.

Najväčšie hviezdy odmietajú hrať pod Allegrim

Zverenci Massimiliana Allegriho remizovali na pôde Bologne 1:1 a v lige ťahajú šnúru 4 zápasov bez výhry. V talianskych médiách sa začali objavovať informácie o nespokojnosti najväčších hviezd starej dámy. Argentínsky majster sveta Ángel Di Mária údajne odmieta nastupovať do zápasov pod vedením kouča Allegriho. Do zápasu proti Bologni nezasiahol, no oficiálnym dôvodom bolo uvedené zranenie členku, ale pravda môže byť niekde úplne inde.

Ďalším z futbalistov, ktorý chcú klub opustiť je Srb Dušan Vlahovič, ktorý sa údajne naklonil k opustení klubu, ak Allegri zostane na lavičke Juventusu. Vlahovič v minulej sezóne patril k ťahúňom Juventusu, no v tejto sezóne má zatiaľ na konte iba 8 gólov a jeho budúcnosť je zatiaľ pomerne neistá.

Tretím do partie nespokojných futbalistov je taliansky klenot Federico Chiesa, ktorý sa v tejto sezóne výrazne trápi so zraneniami. Po zápase s Bolognou sa vyjadril, že: "Medzi ním a klubom sú určité problémy, ktoré vznikli aj kvôli trénerovi. Častokrát hrá mimo svojej pozície a cíti sa byť frustrovaný." Aj napriek interným rozbrojom je Allegri stále lodivodom Juventusu a od vedenia pociťuje plnú podporu.