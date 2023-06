Turín - Argentínsky futbalista Angel Di Maria po jednej sezóne v Juventuse Turín opúšťa taliansky klub.

Tridsaťpäťročný krídelník sa stane voľným hráčom, podľa viacerých zahraničných médií by mohol zamieriť do Saudskej Arábie a nasledovať tak kroky Cristiana Ronalda či Karima Benzemu.

Di Maria prišiel do Turína vlani po siedmich sezónach v Paríži St. Germain. V drese "starej dámy" odohral 40 zápasov vo všetkých súťažiach, v ktorých strelil osem gólov. S Juventusom sa mu nepodarilo získať žiadnu trofej, klubu odrátali po škandále s finančnými machináciami desať bodov a v tabuľke Serie A obsadil 7. miesto.

"Odchádzam s pokojom v duši a s vedomím, že som urobil všetko pre to, aby som pomohol klubu vyhrať tituly. Nebolo nám to však súdené. Je to preto trochu trpký odchod, ale zároveň som šťastný, že som v tíme získal množstvo nových priateľov a že som mohol byť súčasťou takej fantastickej partie," napísal majster sveta z Kataru na Instagrame.

Agentúra AFP získala nedávno od dobre informovaného zdroja zoznam saudskoarabských prestupových cieľov, pričom na ňom figuruje aj Di Maria. Cieľom Saudov je "uzavrieť väčšinu dohôd" pred začiatkom novej sezóny, ktorá sa začne 11. augusta. Okrem argentínskeho krídelníka sú na zozname aj stredopoliar Realu Madrid Luka Modrič, brankár Tottenhamu Hugo Lloris či jeho spoluhráč z francúzskej reprezentácie a stredopoliar FC Chelsea N'Golo Kante.