Šport24.sk Futbal Taliansko Bizarné scény v Taliansku: Naštvaný a vylúčený prezident klubu opúšťal ihrisko na vozíku ×

Rýchly prístup k športovým správam. Pridajte si ikonu ŠPORT24 na plochu Pridať ikonu na plochu Zatvoriť

Najaktuálnejšie športové správy na dosah.

Pridajte si ikonu ŠPORT24 na plochu Nie, dakujem Pridať ikonu

Barážové stretnutie v Taliansku o postup do Serie B medzi Leccom a Pordenone prinieslo poriadne bizarnú scénu. Hostia rozhodli o víťazstve pokutovým kopom z 86. minúty, čo naštvalo domáceho prezidenta Paola Di Nunna. Ten si to najskôr išiel s rozhodcom vybaviť na ihrisko o paličke, ten mu ukázal červenú kartu a Di Nunno opúšťal ihrisko naozaj štýlovo. Nasadol na svoj mobilný vozíček, no namiesto toho, aby išiel mimo ihriska a hralo sa ďalej, si to do útrob štadióna namieril cez ihrisko. Futbalisti Lecca si však v odvete napravili chuť, vyhrali u súpera 3:1 a postúpili do ďalšej fázy play off o postup do vyššej súťaže.