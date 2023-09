Taliansky futbalový klub AC Miláno oznámil plány na výstavbu nového štadióna s kapacitou 70.000 divákov v juhovýchodnej časti mesta. "Rossoneri" poslali návrh mestskej rade na predmestí San Donato.

Je to prvý náznak toho, že klub má v úmysle preskúmať realizáciu samostatného projektu namiesto toho, aby zotrval v plánoch renovácie oblasti okolo San Sira. Milánčania dúfajú, že nový štadión umožní klubu postaviť sa do pozície najudržateľnejšieho v Taliansku a v Európe. Nový moderný komplex bude zahŕňať mnoho funkcií, vrátane 1000 metrov štvorcových pre šatne, ako aj kryogénne bazény. Taliansky klub sa plánuje presťahovať do roku 2028. "Už štyri roky sme na ceste k tomu, aby náš klub získal jeden z najlepších štadiónov na svete, ktorý nás bude sprevádzať smerom k víťaznej a udržateľnej budúcnosti," citoval portál The Athletic prezidenta AC Paola Scaroniho.

San Siro je domovom AC od roku 1926, od roku 1947 sa oň delí s konkurenčným Interom. V roku 2019 AC aj Inter odhalili plány na výstavbu moderného štadióna s kapacitou 60.000 miest, ktorý mal nahradiť slávny taliansky "stánok". Projekt sa však zastavil pre politický odpor a talianske pamiatkové predpisy, ktoré chránia historické stavby.