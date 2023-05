Valencia - Brazílsky futbalista Vinicius Junior sa stal v nedeľnom zápase vo Valencii opäť terčom urážok zo strany španielskych fanúšikov. Útočník Realu Madrid bol z ich správania sklamaný a vyhlásil, že tamojšia La Liga už viac nepatrí futbalovým hviezdam, ale rasistom.

Vinicius Junior sa sťažoval, že ho verbálne urazil jeden z divákov za bránou štadióna Mestalla. V 70. minúte si zavolal rozhodcu, ktorému ukazoval na inkriminovanú osobu sediacu v sektore domácich fanúšikov. Medzitým prišli na tribúnu príslušníci polície, nehralo sa zhruba sedem minút. "Nebolo to prvý a ani druhý či tretíkrát. Rasizmus v La Lige je normálna vec. Vedenie súťaže si myslí, že je v poriadku, čo sa deje. Ani federácia nerobí žiadne kroky k náprave. Liga, ktorá patrila Ronaldinhovi, Ronaldovi, Cristianovi Ronaldovi či Messimu, teraz patrí rasistom. Ja som však silný a budem bojovať do konca proti tejto pliage," citovala agentúra AP Brazílčana, ktorý neudržal nervy na uzde a v siedmej minúte nadstaveného času dostal červenú kartu za úder rukou do tváre protihráča.

Jeho tím prehral 0:1 a tri kolá pred koncom súťaže klesol v tabuľke až na tretie miesto za Atletico Madrid, na ktoré stráca jeden bod. O víťazstve Valencie rozhodol v 33. minúte presným zásahom dvadsaťjedenročný útočník Diego Lopez. Valencia vďaka triumfu poskočila na 13. priečku pred Almeriu. Namiesto futbalu sa však viac skloňovala téma rasizmu. "Také niečo by sa nemalo stávať. Keď ľudia na štadióne pokrikujú na hráča, že je ´opica´, a ja musím uvažovať o tom, že ho radšej stiahnem z hry, potom je tu niečo naozaj zlé. Zápas mal rozhodca prerušiť hneď, ako sa Vinicius sťažoval na správanie divákov. Za tým si stojím a taký istý postoj by som mal aj v momente, keby sme vyhrávali 3:0. Nešlo totiž len o jedného diváka a Valencia nie je jediné miesto, kde sa tak stalo," pridal svoj postreh kouč Realu Carlo Ancelotti, ktorý požiadal rozhodcu, aby zápas prerušil. Ten mu odvetil, že na základe protokolu musí najskôr hlásateľ vyzvať divákov, aby prestali s urážkami a až v prípade opakovania pokrikov môže zápas ukončiť. "Vinicius je nielen sklamaný, ale čo je horšie, je veľmi smutný z toho, čo sa deje," dodal taliansky kouč.

Podľa španielskych médií sa domácemu klubu podarilo identifikovať dvojicu divákov, ktorá mala útočníka Realu Madrid nazvať "opicou". Niektoré informácie zo sociálnych sietí však tvrdia, že mu nadávali do "hlupákov" a nešlo teda o rasizmus. Nešportové správanie svojich fanúšikov sa aj funkcionári Valencie snažili zamiesť pod koberec tvrdením, že nešlo o rasizmus. Od Ancelottiho údajne žiadali ospravedlnenie za slová z tlačovej konferencie. Tréner Ruben Baraja odsúdil správanie fanúšikov svojho tímu, no súčasne Viniciusa kritizoval za nedostatok rešpektu k súperovi a jeho priaznivcom.

Brazílsky prezident Luiz Inacio Lula da Silva po tomto incidente vyzval k masovej podpore hráča. "Verím, že FIFA, vedenie La Ligy a ďalšie autority podniknú kroky, aby rasizmus a fašizmus nemali na futbalových štadiónoch viac svoje miesto," uviedol na tlačovej konferencii na samite G7 v Japonsku. Za uplynulé dva roky riešilo vedenie La Ligy celkovo deväť sťažností týkajúcich sa rasovo motivovaného správania sa voči Viniciusovi Juniorovi. Hráč dokonca v apríli svedčil na súde proti fanúšikovi Mallorky, ktorého ospravedlnenie neprijal a žiadal najprísnejší trest. Majiteľ sezónnej permanentky klubu z Baleárskych ostrovov nazval hráča Realu opicou vo februárovom zápase s "bielym baletom".