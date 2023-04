Ďalšia trpká rana osudu. Slovenský futbalista Martin Šviderský utrpel nepríjemné zranenie, ktoré ho môže vyradiť aj na viac ako pol roka. Spoluhráč z Almerie ho podporil emotívnym gestom.

Šviderský prestúpil do španielskeho klubu pred touto sezónou z Manchestru United, no s prvým tímom Almerie zatiaľ len trénoval, inak nastupoval za béčko. Dvadsaťročný Slovák si však do lopty tak skoro nekopne, v zápase proti CD El Palo si totiž roztrhol predný krížny väz v ľavom kolene, čo znamená, že ho čaká možno aj vyše polročná pauza.

„Veľa šťastia, Martin. Sme presvedčení, že v tejto životnej skúške obstojíš a čoskoro sa vrátiš na ihrisko. Posielame ti podporu od všetkých spoluhráčov a pamätaj, že Rojiblanco sa nikdy nevzdáva!“ odkázal Šviderskému klub na Twittri.

Slovenský futbalista si vytvoril výborné vzťahy aj v prvom tíme Almerie. Svedčí o tom gólová oslava útočníka Luisa Suaréza, ktorý strelil vo víťaznom zápase proti Getafe (2:1) oba góly Almerie. Jeden z nich oslávil tak, že vytiahol dres s menom Šviderského, čím svojho spoluhráča podporil na diaľku v jeho neľahkej situácii.

Šviderský, ktorý v tejto sezóne 15-krát figuroval v zápase La Ligy ako náhradník, si tak zvyšok sezóny pozrie len doma z obývačky. Almeriu čaká v závere sezóny boj o záchranu. Momentálne je na 16. mieste, no má len dva body náskok na osemnáste Getafe, ktoré je zatiaľ na prvej zostupovej priečke.