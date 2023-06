Džidda - Držiteľ Zlatej lopty Karim Benzema prekvapil celý futbalový svet, keď sa rozhodol opustiť svoj milovaný Real Madrid a posilniť farby Saudskoarabského tímu Al Ittihad.

"Vždy som to chcel"

Tridsaťpäťročného Benzemu pochopiteľne zlákala lukratívna ponuka od Al Ittihadu, no mnohí aj napriek tomu rozmýšľali, že prečo si vybral práve Saudskoarabskú ligu. Na presne túto otázku odpovedal sám Benzema veľmi stručne. "Prečo Saudská liga? Pretože to je moslimská krajina a ja som tiež moslim. Vždy som chcel žiť v moslimskej krajine. Som fakt rád, že som tu. Je to super." Čoskoro by sa malo k nemu pridať ďalšie zvučné meno, ktoré je úzko spájané s Al Ittihadom. Mal by to byť Benzemov krajan a dobrý kamarát N'Golo Kanté. Maličký Francúz by mal so saudskoarabským klubom podpísať lukratívnu zmluvu na 2 roky.