SYDNEY - Futbalistky Španielska sa v nedeľu stali po prvýkrát majsterkami sveta. Vo finálovom stretnutí zdolali Angličanky 1:0 po tom, ako sa v prvom polčase presadila kapitánka Olga Carmonová (23). Hráčky po stretnutí vyhadzovali trénera Jorgeho Vildu (42) do vzduchu, hoci sa pred šampionátom voči nemu búrili a žiadali jeho hlavu.

Len pred niekoľkými mesiacmi až 15 španielskych futbalistiek žiadalo tamojšiu federáciu, aby zbavili Vildu funkcie reprezentačného trénera. Španielkam sa totiž nepáčil prístup ich trénera, pretože podľa nich im zasahoval do súkromia viac, ako by bolo slušné.

Hráčkam sa nepáčilo to, že počas reprezentačných akcií boli v úvodzovkách v akomsi väzení a pod neustálym dozorom. Vilda ich vraj nútil nechávať otvorené dvere na hotelových izbách a ak už sa aj niekde futbalistky dostali, reprezentačný tréner im po návrate prehľadával obsah tašiek.

Sťažnosť podalo 15 futbalistiek, pričom tri z nich boli v nedeľu v základnej zostave a prispeli k historickému zlatu pre Španielsko. Výsledok ich sťažnosti? Španielska federácia ich požiadavky zmietla zo stola a zastala sa kritizovaného trénera, ktorý priznal, že predošlé mesiace pre neho neboli vôbec ľahké. „Nikomu neprajem, aby zažil to, čím si prechádzam ja. Cítim sa hlboko zranený, je to neférová situácia, ktorú si nikto nezaslúži. Moja rodina sa tento rok veľmi trápila. Keď vyhráte, najskôr myslíte na najbližších a potom myslíte na všetko, čím si museli prejsť,“ vyjadril sa tréner po postupe do finále.

Vyzerá to tak, že celá kauza je už pre oba tábory zabudnutá a hráčky našli s Vildom spoločnú reč. Svedčí o tom aj fakt, že po finálovom stretnutí svojho tréner vyhadzovali do vzduchu.