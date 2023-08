Prezident Španielskej futbalovej federácie (RFEF) Luis Rubiales odmietol odstúpiť po afére s bozkom na pery španielskej reprezentantky Jennifer Hermosovej počas odovzdávania trofeje po finálovom stretnutí MS v Sydney. Nie je to však prvý škandál, po ktorom sa trasie Rubialesova stolička.

Rubialesa minulý rok natrel strýko, ktorý ho obvinil, že Luis nezákonne použil prostriedky RFEF na prenájom luxusnej vily na „orgie“. Rubiales poprel tieto tvrdenia a trvá na tom, že obrovská luxusná vila bola prenajatá a usporiadanie pracovného stretnutia a že tam len grilovali ľudia rôznych pohlaví. Podľa výpovedí tam bolo pozvaných osem až desať dievčat.

Párty sa uskutočnila v čase vrcholiacej pandémie Covidu v úžasnej nehnuteľnosti s prízvučným názvom VIlla Luxury Paradise. Nachádza sa v kopcoch exkluzívnej štvrte Salobrena len pár kilometrov od mesta Motril v Granade, kde sa Rubiales narodil a vyrastal.

Jeden zo susedov si pre The Sun na „grilovačku“ spomenul. „Pamätám si, keď to tu bolo, ten hluk bol šialený, Buch, buch, buch až do skorých ranných hodín s pitím a dievčatami. Počul som, ako sa všetci smejú a žúrujú do piatej alebo šiestej rána. Boli tu niekoľko dní,“ opísala žena, ktorá sa nechala oslovovať Maria a dodala: „Bolo to počas pandémie Covidu a bolo to dosť nepríjemné, ale nevolali sme políciu, nie sme takí susedia.“