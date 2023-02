BRATISLAVA - Futbalisti Realu Madrid si z mestského derby proti Atleticu odniesli iba bod. V nedeľnom zápase 23. kola španielskej La Ligy remizovali na domácom trávniku 1:1.

"Biely balet" nedokázal využiť polhodinovú početnú výhodu po vylúčení Angela Correu. Naopak, hostia sa v 78. minúte ujali vedenia zásluhou Jose Mariu Gimeneza. Aspoň bod pre obhajcu titulu zachránil v 85. minúte premiérovým gólom v drese Realu osemnásťročný útočník Alvaro Rodriguez. Druhý tím tabuľky stráca na vedúcu Barcelonu sedem bodov, Katalánci však v nedeľu môžu odskočiť svojmu rivalovi už na desať, ak uspejú na pôde predposlednej Almerie.

Prvý polčas priveľa vzruchu nepriniesol, domáci síce mali územnú prevahu, ale nedokázali vážnejšie ohroziť bránku Jana Oblaka. V 64. minúte prišiel prvý dôležitý moment duelu. Hosťujúci Correa udrel lakťom do hrude domáceho obrancu Antonia Rüdigera a videl červenú kartu. "Vo futbale dochádza ku kontaktom. Tento nebol taký prudký, aby ihneď znamenal červenú kartu. Mohla to byť žltá. Ak by rozhodca vylučoval za takéto zákroky, nezostal by na ihrisku žiadny hráč," nesúhlasil s verdiktom hlavného arbitra Jesusa Gila Manzana kouč Atletica Diego Simeone. Napriek tomu sa oslabení hostia ujali vedenia v zápase. Presný center poslal do pokutového územia Antoine Griezmann a obranca Gimenez hlavičkou strelil svoj prvý gól v tomto ročníku.

V 85. minúte rozohral rohový kop Luka Modrič a loptu posadil priamo na hlavu striedajúceho Rodrigueza. Osemnásťročný Uruguajčan skóroval vo svojom druhom štarte za "biely balet". Debut zaznamenal 18. februára pri víťazstve 2:0 nad Osasunou a po troch minútach na ihrisku asistoval na gól Marca Asensia. Mladý útočník tak má v A-tíme Realu bilanciu 1+1 za 17 odohratých minút. "Som rád, že som dal tento gól za najlepší tím na svete a na tomto štadióne. Je to sen, ktorý som mal odmalička a splnil sa mi," uviedol Rodriguez pre oficiálnu stránku klubu.

Rodriguez sa stal vo veku 18 rokov a 226 dní najmladším hráčom, ktorý skóroval v madridskom derby v tomto storočí. Slovami chvály nešetril na adresu Uruguajčana hlavný tréner Carlo Ancelotti: "Alvaro ukázal všetky svoje kvality, je to preňho a pre nás výnimočný večer. Myslíme si, že môže byť v tejto fáze sezóny užitočný. V budúcom ročníku bude Alvaro súčasťou zostavy prvého tímu. Má kvality, ktoré má v jeho veku len málokto. Je vysoký, dobrý na lopte, skvelý vo vzduchu."