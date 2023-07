Zlé správy pre Real Madrid. Španielsky futbalista Dani Ceballos pre zranenie zadného stehenného svalu pravdepodobne vynechá začiatok sezóny.

Podľa správ španielskych médií bude 26-ročný stredopoliar mimo hry až šesť týždňov, čo môže znamenať, že nestihne prvé dve kolá La Ligy. Ceballos toto leto predĺžil zmluvu s Realom do roku 2027, no podľa agentúry AFP ho čaká tvrdý boj o to, aby sa presadil v tíme. Nové kontrakty totiž podpísali aj skúsení stredopoliari Luka Modrič a Toni Kroos. "Biely balet" počas letného prestupového obdobia získal za 103 miliónov eur aj Angličana Juda Bellinghama z Borussie Dortmund.