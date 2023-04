Madrid - Joan Laporta, prezident španielskeho futbalového klubu FC Barcelona, obvinil v pondelok Real Madrid z toho, že ho vždy uprednostňujú rozhodcovia.

Šéf Kataláncov tak reagoval na obvinenia z údajnej korupcie, podvodného hospodárenia a falšovania dokumentácie v súvislosti s miliónovými platbami podpredsedovi španielskej rozhodcovskej komisie Josemu Mariovi Enriquezovi Negreirovi. Klub vyšetrujú španielske úrady i Európska futbalová únia (UEFA). Tá požiadala disciplinárnych inšpektorov, aby vykonali vyšetrovanie týkajúce sa možného porušenia právneho rámca UEFA. Pravidlá Ligy majstrov platné od apríla 2007 umožňujú riadiacemu orgánu vylúčiť zo súťaže tím, ktorý sa podieľal na manipulácii zápasov. Akýkoľvek dôkaz o manipulácii zápasov za uplynulých 16 rokov by mohol viesť k tomu, že UEFA vylúči Barcelonu zo svojich súťaží na jeden rok a začne disciplinárne konanie.

Proti "blaugranas" sa postavila aj španielska vláda, liga aj niekoľko klubov vrátane Realu Madrid. Prezident FC Barcelona Joan Laporta uviedol, že jeho klub sa stal obeťou kampane, ktorej cieľom je poškodiť jeho česť. Zatiaľ neboli zverejnené žiadne dôkazy o tom, že by jednotlivé zápasy boli skutočne ovplyvnené.

Kauza sa týka podozrivých platieb vo výške 7,3 milióna eur. Katalánsky veľkoklub ich v období rokov 2001 až 2018 poukázal na konto spoločnosti niekdajšieho rozhodcu Enriqueza Negreiru. Prokurátori dodali, že toto množstvo nebolo odôvodnené, pretože nebolo predpokladané v stanovách klubu ani schválené valným zhromaždením. Barcelona tvrdí, že to boli poplatky za konzultácie.

"Chcem poukázať na klub, ktorý sa sám postavil pred súd, keď sa začne prípad. Klub, ktorý tvrdí, že mu bolo ublížené. Real Madrid, ktorý bol historicky uprednostňovaný. V minulosti aj teraz. Tím, ktorý bol považovaný za klub režimu. Bol tím systému, keďže bol blízko politickej i finančnej moci. Myslím si, že je vhodné spomenúť, že sedem dekád bola veľká väčšina prezidentov technickej komisie rozhodcov z radov bývalých členov alebo hráčov Realu. To, že sa tento klub postaví pred súd a cíti sa byť ukrivdený, je bezprecedentná ukážka drzosti. Je to jeden z najzúrivejších útokov v našej histórii," povedal Laporta.

"Počas 123 rokov trvajúcej histórie klubu bola Barcelona vždy vzorom fair play na ihrisku i mimo neho. Žiadna kampaň na našu diskreditáciu nám nezabráni byť naďalej výstavnou organizáciou vo svete športu, ktorá je milovaná a obdivovaná miliónmi Kataláncov a miliónmi ľudí na celom svete. Som plne presvedčený, že Barcelona nikdy neurobila žiadny čin s cieľom ovplyvniť súťaž a získať výhodu. Ak by existovala nejaká osoba alebo súkromný subjekt mimo Barcelony, ktorý by využil tento kontext na spáchanie nezrovnalostí, klub by bol prvý, kto by to úplne vyšetril. V stávke je náš imidž. Obvinenia musia byť dokázané, žijeme v štáte, kde platí prezumpcia neviny. Som presvedčený, že Barcelona sa nedopustila žiadneho zločinu korupcie v športe. Konzultácie v technicko-rozhodcovských otázkach nepredstavujú žiadny druh nezákonného konania. Poradenstvo - ako to robia veľké kluby - bolo vykonávané transparentne, s príslušnými faktúrami, aspoň v mojom prvom prezidentskom mandáte," uviedol Laporta.

Barcelona v nedeľu remizovala s Getafe 0:0, deväť kôl pred koncom La Ligy má na čele tabuľky jedenásťbodový náskok pred Realom Madrid.