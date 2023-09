Madrid - Bývalý nemecký futbalista Mesut Özil prestupoval z nemeckého Werderu Brémy do španielskeho Realu Madrid a v tej dobe mal taliansku frajerku, ktorá nemala najlepšiu povesť. Tréner José Mourinho mu okamžite ponúkol otcovskú radu, ktorá rozhodne stála zato.

Özil patril k najtalentovanejším mladým futbalistom sveta a po ohúrení sveta na MS 2010 v Južnej Afrike si ho osobne vyžiadal legendárny Mourinho. Portugalský lodivod vedel, že tohto hráča musí madridský klub získať a tak za tučnú čiastku Real angažoval jedného z najlepších tvorcov hry na celom svete.

Mladučký Özil mal v tej dobe taliansku frajerku a Mourinho vedel o nej nejaké veci, ktoré sám mladý zaľúbený Özil ani len netušil. Okamžite po prestupe došiel Mourinho za Özilom a povedal mu: "Mesut, ak by som bol ty, tak by som sa rozišiel s tvojou frajerkou. Vyspala sa s polovicou hráčov Interu a aj Milána, taktiež aj s realizačným tímom." Veľa hráčov by zareagovalo pohoršene, no Özil bol iný ako ostatní. Po rozhovore s Mourinhom sa na druhý deň okamžite vykašlal na svoju priateľku a naplno poslúchol radu od Mourinha. Od tej doby sa medzi ním a Mourinhom vytvorilo silné puto a nemecký tvorca hry do body splnil všetko, čo od neho portugalský tréner vyžadoval.