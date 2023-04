Barcelona - Futbalisti FC Barcelona nevyhrali už v treťom zápase za sebou. Po debakli 0:4 od Realu Madrid v semifinále Kráľovského pohára zaznamenali v španielskej lige druhú bezgólovú remízu, keď pred týždňom neskórovali doma proti Girone a v nedeľu ani na pôde Getafe. Ich náskok na čele tabuľky La Ligy je však stále jedenásťbodový a deväť kôl pred koncom súťaže sú na najlepšej ceste získať prvý titul od ročníka 2018/2019.

"Znovu musíme začať hrať lepšie, musíme byť efektívnejší. Získali sme bod, čo nie je také zlé, no musíme zlepšiť našu hru. Sezóna sa ešte neskončila," upozornil po bezgólovej remíze v Getafe Xavi. Tréner Kataláncov sa po stretnutí sťažoval na stav ihriska a uviedol aj, že Barcelona nie je zvyknutá hrať skoré zápasy, keď je tak slnečno. "O ihrisku sme vedeli, ale poškodilo nás to. V sobotu sme trénovali na suchom trávniku v Barcelone, aby sme sa pripravili. Pre hráčov je to náročné, je to zlé pre šou a tiež pre Getafe, pretože lopta sa brzdí. Navyše sme zvyknutí hrať bez slnka a v noci. To však nie je výhovorka, nehrali sme tak, ako sme mali," uviedol pre DAZN.

Okrem remízy ho mrzelo aj to, že jeho zverenci neskórovali už v treťom stretnutí za sebou. Nedarí sa ani najlepšiemu strelcovi La Ligy Robertovi Lewandowskému, ktorý dal v uplynulých deviatich dueloch iba dva góly. Xaviho zverenci v stretnutí dominovali, mali 67-percentné držanie lopty a na strely vyhrali 15:5 (3:1 na bránu), no v úvode mali lepšie šance domáci. V 25. minúte však prišla obrovská pre Barcu, Raphinha a z dorážky i Alejandro Balde však trafili len do pravej žrde.

"Neboli sme horší a mohli sme vyhrať po dvoch dobrých šanciach, ktoré sme mali. Vôbec to nebolo o trávniku. Hrali sme dobre v defenzíve a vychádzali nám rýchle prechody do útoku. Výsledok je spravodlivý," povedal tréner domácich Quique Sanchez Flores.

Barcelona sa najbližšie stretne v šlágri s tretím Atleticom Madrid, ktoré zdolalo Almeriu 2:1 a pripísalo si šiesty ligový triumf v sérii. V najvyššej súťaži neprehralo už trinásť stretnutí (10-3-0), naposledy v januári doma práve s "Barcou" (0:1). V nedeľu strelil oba góly Atletica Antoine Griezmann. Tridsaťdvaročný Francúz má v 29 ligových dueloch na konte jedenásť gólov a deväť asistencií. "Som spokojný so svojimi výkonmi, ale ešte som nedosiahol svoj strop. Dúfam, že to bude čoskoro," povedal pre Movistar.