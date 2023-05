Barcelona - Štyri roky čakali futbaloví priaznivci FC Barcelona na zisk titulu v španielskej La Lige. Dočkali sa v sezóne 2022/2023 a to dokonca v značnom predstihu - štyri kolá pred jej koncom.

Triumf v dlhodobej súťaži spečatili hráči katalánskeho tímu vďaka víťazstvu 4:2 na ihrisku mestského rivala Espanyolu v nedeľnom stretnutí 34. kola. Bezprostrednú radosť im však prekazili fanúšikovia súpera, ktorí vtrhli na trávnik a členovia bezpečnostnej služby museli zaháňať oslavujúcich hráčov hostí do útrob štadióna.

Skupinka tvrdého jadra priaznivcov Espanyolu po konečnom hvizde rozhodcu mierila k hráčom Barcelony, ktorí v strede ihriska oslavovali 27. titul v klubovej histórii. "Boli sme v eufórii, oslavovali sme, čo je úplne normálne. Lenže sa to nedialo u nás doma a preto som cítil, že by bolo rozumnejšie, keby sme sa z rešpektu k nášmu súperovi radšej išli radovať do šatne," vysvetlil tréner FC Barcelona Xavi Hernandez, ktorý sa snažil zvolať svojich zverencov do šatne ešte pred vypuknutím incidentu.

Vedenie domáceho klubu sa ospravedlnilo za správanie svojich ultras, ktoré na tlačovej konferencii odsúdil aj kouč Luis Garcia. "Násilie a výtržnosti nemajú miesto vo futbalovom a ani v bežnom živote. Snažili sme sa tomu zabrániť, žiaľ, nepodarilo sa. Našťastie sa nestalo nič horšie." Espanyol čaká ťažký záver sezóny, na záchranu stráca štyri body. "Nádej zomiera posledná. Musíme sa zomknúť a zabojovať zo všetkých síl. Naši priaznivci si zaslúžia, aby sa u nás hrala La Liga aj v nasledujúcej sezóne," dodal Garcia.

Hráči FC Barcelona nastupovali na derby s vedomím, že víťazstvo im definitívne zaistí titul. Od úvodu sa hralo v ich réžii a už po polčase bolo "vymaľované", keď sa dvakrát presadil Robert Lewandowski a raz Alejandro Balde. Po zmene strán zvýšil Jules Kounde už na 4:0, domáci dokázali dvoma gólmi v závere už iba zmierniť prehru. "Som veľmi šťastný. Vyhrali sme ligu štyri kolá pred koncom, čo svedčí o našej sile. Som presvedčený, že titul je v správnych rukách. Ukázali sme, že naša cesta je správna. Desať mesiacov tvrdej práce sa vyplatilo. Verím, že tento úspech vnesie trocha pokoja do našich radov," uviedol podľa AFP Xavi, ktorý priviedol tím v januári k triumfu v španielskom Superpohári. Fanúšikov Barcelony už prebolel aj neúspech na medzinárodnej scéne, kde Barcelona po treťom mieste v skupine pokračovala v baráži o osemfinále Európskej ligy. V nej bol nad jej sily Manchester United.

Stredopoliar Sergio Busquets pred pár dňami oznámil, že táto sezóna je pre neho posledná v FC Barcelona. S tímom sa tak rozlúčil najlepším možným spôsobom. "Veľmi som túžil po nejakej významnej trofeji. Som rád, že odchádzam ako šampión," povedal hráč, ktorý za katalánsky veľkoklub odohral vyše 700 zápasov a okrem mnohých úspechov na medzinárodnej scéne s ním získal celkovo deväť španielskych titulov.

Výborný výkon proti Espanyolu podal Raphinha, ktorý prihral na tretí gól svojho tímu Lewandowskému. Na rozdiel od Busquetsa bol tento titul pre 26-ročného brazílskeho krídelníka prvý v kariére. "Som naozaj rád, že sme rozhodli už teraz. Sezóna bola dlhá a náročná. Užijeme si oslavy, lebo pre viacerých z nás sú prvé v kariére. Tvrdo sme počas celého roka pracovali, aby sme sa dostali až sem. Sme unavení, ale šťastní," citovala AP Raphinhu. Majstrovské oslavy aj s očakávanou účasťou desiatok tisícov fanúšikov v uliciach mesta sa uskutočnia v pondelok večer. Hráči absolvujú jazdu v autobuse s otvorenou strechou z Camp Nou k Víťaznému oblúku v centre mesta.