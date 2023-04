Meno Sergio Carrallo (28) nič nehovorí ani futbalovým fajnšmekrom. Prešiel mládežníckymi výbermi Realu Madrid a už sa videl ako hviezda. Slávu nakoniec nedosiahol futbalovými schopnosťami, ale manželstvom.

Carrallo v januári 2015 rozviazal zmluvu s Realom Madrid a po pár zápasoch na Islande si povedal, že stačilo. Namiesto futbalu si tak užíva luxusný život. Teraz má 28 rokov a už dávno je na športovom dôchodku, ktorý si trávi s o 18 rokov staršou Caroline Stanburyová (46). Stanburyová je televíznou hviezdou Veľkej Británie a jej majetok sa odhaduje na približne 30 miliónov eur. Z prvého manželstva s tureckým ropným magnátom Cem Habbibom má dvoch synov a dcéru.

Futbalistova rodina však bola proti takémuto vzťahu. „Otec mi ponúkol veľa peňazí a povedal, že dostanem všetko, čo len chcem, ak sa rozídem s Caroline,“ opísal reakciu rodičov Carrallo a dodal: „Mama plakala, ale nie od šťastia. Povedala mi: Prečo to robíš? Prečo nevedieš normálny život s mladšou ženou a nezaložíš si rodinu? Odpovedal som jej: Mami, ja ju milujem. To všetko hovorila predtým, ako sa s Caroline spoznala, teraz ju zbožňuje.“ Aj samotná Britka tušila, že randiť s takým zajačikom nebude ľahké: „Myslím si, že žiadny otec nesníva o tom, že ich zlatý chlapec bude chodiť so staršou ženou ako on. V skutočnosti, keď sme išli spolu von, Sergio a ja sme vyzerali ako matka a syn,“ vyhlásila Stanburyová. Dvojica si momentálne užíva luxusný život v Dubaji, kde sa premávajú na súkromnej helikoptére, navštevujú exotické destinácie a o futbale asi nepadne ani slovo. Caroline pri bývalom futbalistov mladne a rada sa pochváli aj krivkami pred päťdesiatkou.