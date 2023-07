Formentera - Belgický brankár Realu Madrid Thibaut Courtois si pred začiatkom prípravy stihol odbehnúť na krátku dovolenku. Spolu s manželkou Mishel si vybrali španielsky ostrov Formentera, kde strávili posledné dni pred novou sezónou.

Belgický brankár zamieril na rovnakú lokáciu ako jeho dobrý kamarát Nico Rosberg. Formentera je krásnou lokalitou, ktorá v posledných mesiacoch prilákala hviezdy ako Marco Reus, Ivan Rakitič a tentokrát aj lídra madridského Realu Thibauta Courtoisa. Vysoký brankár sa iba nedávno oženil so svojou partnerkou Mishel Gerzig a počas ich medových týždňov zamierili aj na slávnu Ibizu. V uplynulej sezóne odchytal Courtois 49 zápasov a odohral vyše 4400 minút. Po takto náročnej sezóne je pochopiteľné, že dvojmetrový brankár potreboval pár dní príjemného odpočinku. V Reale by mal odchytať ešte minimálne 2 sezóny, pretože s bielym baletom má zmluvu do leta 2026.