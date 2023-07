Súkromný život obrancu Realu Madrid Ederea Militaa je posledné mesiace plný turbulencií. Najnovšie v španielskych médiách praskol jeho vzťah s mladučkou Cassiou Lourenco Gomes.

Všetko to začalo rozchodom s Carolinou Lima, ktorú poslal k vode aj s malou dcérkou Ceciliou. O pá týždňov neskôr už našiel útechu v náručí inej ženy. Práve v období, keď si Carolina balila kufre, sa začala na zápasoch Realu Madrid objavovať mladá Cassia. Akékoľvek kontakty medzi sebou Militao razantne popieral. Celé mesiace dokázali tajiť, že tvoria pár, ale nakoniec na nátlak okolia a médií vyšli s pravdou von a spoločným záberom potvrdili svoj vzťah. Pokiaľ ide o Kasiu, tak sa o nej veľa nevie. Iba to, že prednedávnom dovŕšila 18 rokov. Má rada tetovanie a je fanúšičkou plastických chirurgov, za čo hovoria jej umelé prsia. Rada sa s nimi aj pochváli, pozrite si to vo FOTOGALÉRII!