Ani sobotňajšia prehra s Realom Sociedad San Sebastian (1:2) na Camp Nou nepokazila futbalistom FC Barcelona oslavy z prvého majstrovského titulu v španielskej La Lige po štyroch rokoch. Po zápase si trofej prevzal kapitán Sergio Busquets, ten už dávnejšie vyhlásil, že Barcelonu po sezóne opustí.

"Nikto nepochybuje o tom, že sa to len začína. Ďakujem všetkým fanúšikom, pretože bez vás to nejde," odkázal 34-ročný stredopoliar. Busquets v Barcelone pôsobí dlhých 18 rokov, počas ktorých odohral 719 zápasov, strelil 18 gólov a pridal 45 asistencií. S katalánskym tímom vyhral osemkrát La Ligu, sedemkrát Kráľovský pohár, sedemkrát španielsky Superpohár a trikrát Ligu majstrov, Superpohár UEFA i MS klubov. Podľa španielskych médií by po sezóne mal zamieriť do tímu v Saudskej Arábii.

Xavi, ktorý Barcelonu prevzal v novembri 2021, oslavuje svoj prvý titul z pozície trénera. "Ďakujem realizačnému tímu a hráčom, ktorí nechali na ihrisku všetko. A fanúšikom. Bez vás by to nebolo možné, boli ste úžasní. Tí, ktorí ste zapĺňali štadióny a tí, ktorí ste boli pri našich majstrovských oslavách, keď sme prechádzali pomedzi davy autobusom. Naskakuje mi z toho husia koža," citovala 43-ročného kouča agentúra AFP.

Zverenci trénera Xaviho Hernandeza mali trofej istú už po minulotýždňovom barcelonskom derby na pôde Espanyolu, kde oslavy prerušilo vtrhnutie domácich fanúšikov na ihrisko. Radosť zo zisku titulu dostali po domácej prehre horkosladkú príchuť, no hráči si oslavy s fanúšikmi aj tak užili. Barcelona utrpela prvú ligovú prehru na Camp Nou v prebiehajúcej sezóne. "Čelili sme skvelému tímu, ktorý vie, ako vyhrávať. Po zisku titulu nám možno chýbala intenzita. Ale aj tak je to deň, keď si to máme užiť s našimi fanúšikmi," uviedol po zápase obranca "blaugranas" Jordi Alba.

Real Sociedad vybojoval na ihrisku Barcelony prvé víťazstvo od roku 1991. Hrdinom hostí sa stal nórsky útočník Alexander Sörloth, ktorý zaznamenal asistenciu a víťazný gól. "Víťazstvo tu je pre náš klub niečo historické. Na tomto štadióne sa hrá ťažko. Keď tu Real naposledy vyhral, ešte som nebol na svete," reagoval strelec prvého gólu Mikel Merino. "Pravdepodobne sme ťažili z toho, že už domáci získali titul. Ale verím, že sme zvíťazili, pretože sme odohrali skvelý zápas proti dobrej Barcelone," dodal tréner hostí Imanol Alguacil. San Sebastian je tri kolá pred koncom sezóny štvrtý, v boji o účasť v predkole Ligy majstrov má päťbodový náskok pred piatym Villarrealom.