BARCELONA - Španielsky futbalový klub FC Barcelona zaželal Lionelovi Messimu veľa šťastia v jeho ďalšej profesionálnej kariére. Spravil tak na svojej oficiálnej webstránke v reakcii na jeho prestup z Paríža St. Germain do Interu Miami v zámorskej MLS. Katalánci zároveň potvrdili, že Messi mal na stole aj ponuku na návrat do Barcelony, kde strávil takmer celý futbalový život. Do Francúzska z nej odišiel v lete 2021.

Rozhodnutie prijať ponuku Interu Miami oznámil prezidentovi FC Barcelona Joanovi Laportovi na začiatku tohto týždňa Messiho otec Jorge. "Prezident Laporta chápe a rešpektuje Messiho rozhodnutie hrať v súťaži s menšími nárokmi, ďalej od centra pozornosti a tlaku, ktorému bol v uplynulých rokoch vystavený," uviedol katalánsky klub v oficiálnom vyhlásení s tým, že Barcelona plánuje vhodným spôsobom si uctiť Messiho dlhoročné pôsobenie na Camp Nou.



Messi prišiel do Barcelony ako trinásťročný a v jej drese debutoval v októbri 2004. S klubom získal desať ligových titulov, štyrikrát vyhral Ligu majstrov a zaznamenal množstvo ďalších trofejí. Za Kataláncov odohral 778 zápasov, strelil 672 gólov, pridal 303 asistencií a zaradil sa medzi absolútne klubové legendy. V roku 2021 prestúpil do PSG, ktorý si od jeho príchodu sľuboval úspech v Lige majstrov, jeho dve účasti sa však skončili už v osemfinále. Sedemkrát získal Zlatú loptu pre najlepšieho hráča sveta a na MS v Katare sa s Argentínou dočkal titulu majstra sveta.

Messi k prestupu do MLS uviedol, že nechcel čakať, kým Barcelona nájde spôsob, ako ho v jej náročnej finančnej situácii dokáže angažovať. Z klubu odišiel v roku 2021, keď sa nedokázal dohodnúť na podmienkach novej zmluvy. "Obával som sa, že by sa to stalo znova. Rozhodol som sa opustiť Európu. Je pravda, že som mal ponuku aj z iného európskeho tímu, ale o tom som ani nepremýšľal, pretože v Európe som chcel ísť do Barcelony. Nie je to však v súčasnej situácii možné. Po tom, ako som vyhral MS a nemohol som sa vrátiť do Barcy, je čas ísť do MLS a zažiť futbal inak. Samozrejme s rovnakou zodpovednosťou a túžbou víťaziť," povedal 35-ročný Argentínčan, ktorý odmietol aj lukratívnu ponuku od saudskoarabského tímu Al-Hilal.