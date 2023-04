BARCELONA - Futbalisti FC Barcelona sa zatiaľ neotriasli z domácej prehry 0:4 s Realom Madrid v semifinálovej odvete Španielskeho pohára. V 28. kole La Ligy na Camp Nou iba remizovali s Gironou 0:0. Napriek zekopnutiu v katalánskom derby majú na čele tabuľky 13-bodový náskok pred Realom, ktorý uplynulú sobotu podľahol doma Villarrealu 2:3.

Barcelona sa nedokázala presadiť proti dobre organizovanej obrane Girony. "Náš výkon nebol ani zďaleka optimálny, napriek domácej remíze však musíme zostať pozitívne naladení. Stále sme v dobrej pozícii. Desať kôl pred koncom súťaže máme na čele tabuľky 13-bodový náskok a urobíme všetko pre to, aby sme si čo najskôr zabezpečili titul," zdôraznil pre akreditované médiá tréner Barcelony Xavi Hernandez.

V nadstavenom čase prvého polčasu mohol favorita poslať do vedenia Gavi, no jeho hlavičku Paulo Gazzaniga vyrazil. Neujala sa ani pätička Roberta Lewandowského, lopta po teči jedného z obrancov Girony skončila tesne vedľa bránky. Najväčšiu šancu hostí spálil v druhom polčase po rýchlom brejku Taty Castellanos. Barcelona vyslala na bránku 18 striel, no iba tri z nich mierili medzi tri žrde. "Hráči Girony boli s pribúdajúcimi minútami čoraz sebavedomejší. Veľmi ťažko sme sa presadzovali proti ich obrane, chýbala nám finálna prihrávka," priznal kapitán Barcelony Sergio Busquets.

Fanúšikovia katalánskeho tímu už po desiatich minútach začali skandovať meno Argentínčana Lionela Messiho a mávať dresmi s jeho číslom 10. "Chápem, že Leo neustále vyvoláva v tábore našich fanúšikov nadšenie. Chcú, aby sa vrátil do Barcelony. Uvidíme, čo prinesie budúcnosť, teraz je naša priorita zisk ligového titulu," zdôraznil Xavi.

Girona po prvý raz od roku 2019 neinkasovala v najvyššej španielskej súťaži na pôde súpera a v tabuľke je na 11. mieste. "Na chalanov som hrdý, mužstvo ukázalo charakter. Veľmi dobre sme pracovali s loptou i bez nej. V obrane sme umne zatvárali priestory a podnikali sme rýchle protiútoky. Iba tri strely Barcelony smerovali do priestoru bránky, čo svedčí o tom, že naša defenzívx pracovala na jednotku," uviedol pre denník Marca kouč hostí Michel.