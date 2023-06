Barcelona - Nemecký futbalový reprezentant Ilkay Gündogan sa dohodol s FC Barcelona na dvojročnej zmluve s opciou na ďalší rok.

V stredu o tom informovali renomovaný novinár Fabrizio Romano i Sky Sport. Portál uviedol, že už prebehla aj lekárska prehliadka a tridsaťdvaročný stredopoliar čoskoro podpíše kontrakt.

Gündoganovi na konci júna vyprší kontrakt s Manchestrom City a o jeho budúcnosti sa viedli dlhé špekulácie. Veľký záujem mal Arsenal Londýn a svojho kapitána nechcel pustiť ani tréner City Pep Guardiola. Ten si priviedol Gündogana do tímu v roku 2016 ako vôbec prvú posilu.

"Viem, že Barcelona má záujem a City tiež. Dúfam, že zostane u nás. Ak by išiel do Barcy, bol by to mimoriadny podpis. Snažíme sa o to, aby zostal. Viem, že tréner Xavi mu viackrát volal. Ak podpíše zmluvu s Barcou, poviem mu, že sa tam bude mať výborne," povedal pred pár dňami 52-ročný Španiel, ktorý v uplynulej sezóne vyhral s Gündoganom a "Cityzens" treble - Premier League, Pohára FA i Ligu majstrov.

Skúsený stredopoliar prišiel do City v roku 2016 za 27 miliónov eur z Borussie Dortmund a v jeho drese odohral dokopy 304 zápasov, strelil 60 gólov a na ďalších 40 prihral. S Manchestrom vyhral okrem LM päťkrát anglickú ligu, dvakrát Pohár FA, štyrikrát Ligový pohár a dvakrát anglický Superpohár. V národnom drese nastúpil na 67 duelov a dal 17 gólov.