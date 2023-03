V prvom semifinálovom zápase Španielskeho pohára boli v El Clasicu úspešnejší futbalisti Barcelony, ktorí si z ihriska Realu Madrid odniesli najtesnejšie víťazstvo 1:0. Jediný gól zápasu padol po nešťastnom teči brániaceho Edera Militaa v 26. minúte.

Vyhliadky Barcelony boli pred začiatkom duelu pomerne nepriaznivé. Minulý týždeň vypadli z Európskej ligy po prehre s Manchestrom United 1:2 a cez víkend ich prvýkrát v histórii zdolala v ligovom zápase Almeria 1:0. V súboji na madridskom Santiago Bernabeu im tiež chýbala trojica kľúčových hráčov – najlepší strelec Robert Lewandowski, stredopoliar Pedri a krídelník Ousmane Dembele. Naopak, 34-ročný stredopoliar Sergio Busquets absolvoval už svoj 46. duel v El Clasicu, čím vytvoril nový rekord a v štatistike predbehol Sergia Ramosa i Lionela Messiho.



Problémy "Blaugranas" sa odrazili aj na štatistikách, domáci mali lepšie držanie lopty (65:35) a Barcelončanov prestrieľali 13:4, no na bránku nemeckého brankára Marca-Andreho ter Stegena nedokázali vystreliť ani raz. "Bola to hra, akú sme si predstavovali, no nie s týmto výsledkom. Ale dáva nám to sebavedomie do druhého zápasu. Nenechali sme Barcelonu robiť to, čo chcela. To je pre nás dobré a na Camp Nou to len musíme zopakovať," uviedol po zápase tréner Realu Carlo Ancelotti.



Podľa neho si Barcelončania výhru nezaslúžili. "Nie, to je jasné. Mali sme šance a myslím si, že to bol jeden z najlepších zápasov Madridu, čo sa týka pressingu. Ich spôsob hry bol trochu zvláštny, ale veľa sa naučili, v defenzíve je to veľmi solídny tím," citovala talianskeho kouča agentúra AFP.



Napriek sedembodovému náskoku Barcelony v španielskej La Lige viacerí pred štvrtkovým El Clasicom favorizovali Madrid. Výnimkou nebol ani tréner Kataláncov Xavi Hernandez. "Dnes nad nami dominovali s loptou, ale v hre sú aj iné aspekty. Niekedy vás súper jednoducho núti k bráneniu. Je ťažké zobrať loptu Kroosovi či Modričovi, ale obrana je súčasťou hry," reagoval po víťazstve španielsky kouč. Odvetný zápas je na programe 5. apríla v Barcelone.