Slovensko pokračuje v kvalifikácii na EURO 2024. Na tím Francesca Calzonu čaká hviezdne Portugalsko (8. 9. o 20.45) a outsider z Lichtenštajnska (11. 9. o 20.45). Koľko bodov sa nám podarí uloviť?

Calzona sa nebojí ani favorita

Slováci zatiaľ získali z 12 možných bodov až 10 a figurujú na druhom mieste tabuľky. Do Bratislavy však zavíta líder skupiny Portugalsko na čele s Cristianom Ronaldom, plným počtom bodov (12) a parádnym skóre 14:0. „Nemám rád pocit prehry pred zápasom. Ideme dať doň úplné maximum a musíme ukázať víťaznú mentalitu. Keď sa chceme rozprávať o Európe, je potrebné uhrať body aj s Portugalskom,“ prezradil odhodlane tréner Slovenska Francesco Calzona.

Nielen Ronaldo, ale aj ďalší svetoví hráči

Cristiano Ronaldo momentálne pôsobí v Saudskej Arábii a postupne sa dostáva do tradičnej formy. Jeho tím Al-Nassr sa môže spoľahnúť na svojho kanoniera, hoci mal s bilanciou dve výhry a dve prehry rozpačitý vstup do súťaže. Portugalsko však nie je iba o CR7. V mužstve belgického kouča Roberta Martíneza nájdeme Bruna Fernandesa a Dioga Dalota z Manchestru United, Rúbena Diasa a Bernarda Silvu z Manchestru City, Dioga Jotu z Liverpoolu či Joãa Félixa z Atléticy Madrid.

Ukáže Boženík streleckú formu aj v reprezentácii?

Francesco Calzona sa bude v nominácii spoliehať na stabilné opory – Stanislava Lobotku z Neapola a Milana Škriniara z PSG. „Cítim spokojnosť, pretože veľa hráčov je v dobrej forme. Začali veľmi dobre v kluboch, musia to však preniesť aj do reprezentácie a ukázať maximum,“ povedal Calzona. Útočným esom by mohol byť Róbert Boženík z Boavisty Porto, ktorý strelil tri góly v štyroch zápasoch, z toho dvomi zásahmi prispel k prehre Benficy Lisabon 3:2. „Je to hráč,ktorého som povolal vždy. Mám v neho obrovskú dôveru. Pre futbal robí veľmi veľa a ten mu to teraz vracia,“ doplnil.

Marek Hamšík dostal novú funkciu

V reprezentačnom tíme sa fanúšikovia znovu môžu tešiť na Mareka Hamšíka. Hráčsku kariéru síce definitívne ukončil, ale stal sa novým tímovým manažérom. Viac o konkrétnej úlohe sa tréner Calzona ešte len chystá prezradiť. Mal by však pomáhať pri výbere hráčov do národného tímu. „Je náročné trénovať reprezentáciu a treba na to čas. Akceptujem akúkoľvek kritiku, ale podľa môjho názoru to ide ruka v ruke – pokiaľ budeme rásť, prídu aj výsledky. Dvere sú otvorené pre každého,“ povedal Calzona. Novými menami v nominácii sú Jakub Kadák zo švajčiarskeho Luzernu a Matúš Kmeť z AS Trenčín.

