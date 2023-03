Roky sníval o angažmáne v Reale Madrid, a tento sen sa stal o pár rokov aj realitou. Reč je o bývalom holandskom futbalistovi Wesleyovi Sneijderovi (38), ktorý v jeho drese napokon odohral 52 zápasov, no zrazu prišiel trpký koniec. Čo sa stalo?

Rodák z holandského Utrechtu bol zaľúbený do madridského veľkoklubu od útleho detstva. „Realu som fandil odmalička. Keď som išiel ako malý chlapec do Madridu s rodinou na dovolenku, priniesol som si so sebou Raulov dres, v ktorom som potom hral na ulici. A vidíte, o pár rokov som sa stal v Reale jeho spoluhráč,“ rozhovoril sa Wesley Sneijder.

Súčasťou jedného z najlepších klubov na svete sa stal ako 23-ročný. „Zo začiatku to bolo super. Chcel som hrať a všetkým ukázať, že mám kvalitu na tento klub. Strelil som nejaké góly, spoluhráči ma medzi seba rýchlo prijali. Po krátkom čase som sa však vyskytli určité problémy s vtedajšou priateľkou, rozišli sme sa, bol som slobodný, a tak som si z času na čas vyrazil do nočných ulíc Madridu,“ odvíjal holandský útočník niť spomienok.

A práve toto obdobie v súčasnosti najviac ľutuje. „Chodil som na párty a veľa som pil. V klube sa ma snažili vrátiť na správnu cestu, ale nikto to nedokázal. Bol som tvrdohlavý, nikoho som nepočúval. Žil som zdanlivo dokonalý život, bol som obklopený hviezdami, chodil som do drahých reštaurácií, vždy bolo okolo mňa plno žien. Keď som sa neskôr uvedomil, bolo už neskoro,“ pokračoval Sneijder.

Z Realu musel v roku 2009 odísť. „Môj odchod nebol vonkoncom spôsobený príchodom Benzemu či Ronalda. Problém bol v tom, čo som robil voľnom čase. Zároveň som presvedčený, že v dnešnom svete sociálnych sietí by takýto životný štýl neostal bez povšimnutia a z klubu by som sa pakoval omnoho skôr,“ dodal na záver 134-násobný reprezentant Holandska.