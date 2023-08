BRATISLAVA - Dobiehame našich susedov alebo sme sa nebodaj už pred nich dostali? Futbalová infraštruktúra sa v posledných rokoch na Slovensku rapídne zlepšila a pokrok v tomto smere si všimli už aj v Česku, kde si tamojší experti, naopak, myslia, že ich krajina v tomto smere začína zaostávať za okolitými krajinami.

Na Slovensku v posledných rokoch vyrástlo alebo sa značne zrekonštruovalo či prerobilo hneď niekoľko futbalových stánkov, ktoré spĺňajú aj tie najprísnejšie kritériá UEFA. Cez víkend sa zraky priaznivcov upierali do Košíc, kde domáci po ôsmich rokov bez najvyššej súťaže hostili v novom stánku majstrovský Slovan.

Okrem toho sa novými arénami môžeme pochváliť v Trnave, v Dunajskej Strede, v Trenčíne a v hlavnom meste. Bratislavské Tehelné pole totiž patrí medzi najmodernejšie európske štadióny a vyzerá to tak, že niektoré štadióny nám v dobrom závidia naši českí susedia. Tí majú síce pražský Eden, kde sa hralo finále Európskej konferenčnej ligy a nový štadión čoskoro otvoria v Hradci Králové, no väčšina stánkov má už najlepšie časy za sebou.

„Pred dvomi mesiacmi sme tu mali finále Európskej konferenčnej ligy. Pozrime sa teda do zrkadla a priznajme si, že už nikdy sa tu také finále hrať nebude. Bohemians Praha hrá na Sparte, pre fanúšikov klokanov to musí byť strašné a to isté by platilo aj naopak. Bol som nedávno na Letnej, je to tam hrdzavé. Hradec Králové nech hrá doma, keď bude štadión hotový. Prečo stále robíme obštrukciami okolo štadiónov zle futbalu?“ pýtal sa v relácii Tiki Taka bývalý futbalista Petr Švancara. „Ešte jedna vsuvka -Poliaci, Rakúšania, Nemci a dnes už aj Slováci majú lepšie štadióny ako my,“ dodal niekdajší útočník v televízii O2 TV.

Jeho slová podporil taktiež Libor Kozák, ktorý pôsobil v rímskom Laziu či anglickej Aston Ville a na záver kariéry si vyskúšal aj pôsobenie v maďarskej Puskásovej Akadémii. Tá je prakticky dielom maďarského premiéra Viktora Orbána. „Vieme, že tie štadióny idú najmä z Orbánových peňazí, no je vidieť, koľko do futbalu investujú. Myslel som si, že to bude horšie ako u nás v Česku, ale nie je to tak. Navyše, okrem štadiónov vo veľkom investujú tiež do akadémii. Bol som z Maďarska prekvapený, pretože som mal inú predstavu,“ povedal Kozák.