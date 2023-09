Trnava - Futbalisti MŠK Žilina sú aj po 6. kole na čele Niké ligy. Post lídra najvyššej súťaže potvrdili v nedeľu cenným víťazstvom 2:0 na ihrisku Spartaka Trnava. Žilinčania si pripísali štvrtý triumf za sebou a na čele neúplnej tabuľky majú dvojbodový náskok pred AS Trenčín. Oba tímy čakajú v závere prestupového obdobia zmeny v kádroch.

Mladícky elán MŠK slávil úspech proti Spartaku, ktorý mal v nohách náročný 120-minútový zápas v Európskej konferenčnej lige (EKL). Rozhodlo sa v druhom polčase, keď domácim ubúdali sily a s tým aj koncentrácia. Žilinčania skórovali zo štandardky a vzápätí po hrubej chybe stredu trnavskej obrany. "Mali sme dať gól v prvom polčase, vtedy sme ešte boli pomerne živí, mal som z toho dobrý pocit. Šancu sme mali aj na začiatku druhého dejstva, no prestrelili sme a potom prišla nešťastná štandardka a druhý gól, keď išiel Addo sám na bránku. Mali sme ťažké nohy, Žilina bola pohyblivejšia. Nemôžeme sa ani čudovať. Nebudeme sa vyhovárať, stodvadsať minút zo štvrtka však cítite. Za druhý polčas sme si ale prehrať asi zaslúžili. S pribúdajúcim časom sme začali vymýšľať aj vzadu, robili sme veci, ktoré sme nikdy nerobili," komentoval stretnutie ľavý bek Spartaka Martin Mikovič.

Žilina vyhrala v Trnave po zhruba štyroch rokoch. Gólovo sa pod výsledok podpísali Andrej Stojčevski a Henry Addo. "Pred zápasom v šatni sme sa bavili, že sa nám asi nikomu, kto sme teraz v kádri, ešte nepodarilo v Trnave vyhrať. Mali sme motiváciu, po predošlých zápasoch, ktoré sme zvládli, sme si verili. Bol to výborný duel, tímový výkon a myslím si, že víťazstvo 2:0 svedčí zápasu. V prvom polčase sme neboli až takí nebezpeční, ale myslím si, že sme mali výbornú rozohrávku, dostali sme sa naozaj z ťažkých vecí, neboli sme pod tlakom. Domáci mali jednu vážnejšiu príležitosť Procházku v závere polčasu, ale okrem toho nemali vážnejšiu šancu. A to je dôležité. V druhom polčase sme strhli výsledok na našu stranu," povedal stredopoliar Žiliny Matúš Rusnák.

Chýba im útočník

Po zápase sa hovorilo aj o možných pohyboch v kádroch oboch tímov. Spartak sa potrebuje pred účinkovaním v skupinovej fáze EKL posilniť, v Žiline zase vnímajú záujem o svojich hráčov.

"Máme niečo rozrobené, verím, že aspoň jedno - dve mená prinesieme. Nie je ľahké hľadať hráčov v septembri. Ešte sa nám to skomplikovalo s útočníkom, keďže Djuričin vypadol, aj keď ešte nemáme všetky vyšetrenia a nevieme, na ako dlho bude mimo hry. Aj tak ale každý mesiac máme sedem až osem zápasov, takže stačí, aby nehral dva mesiace a utečie nám 15 zápasov. Nájsť útočníka nie je ľahké a zase byť ´hŕ´ na prestupovom trhu sa tiež nevypláca. Musíme byť rozumní, máme ešte pondelok, kedy chceme pripísať na súpisku hráčov. Keď chcete dotiahnuť hráčov, lákadlom je samozrejme Európa. Potrebujeme to teda stihnúť. Nie je to však ľahká situácia nájsť narýchlo hráčov," uviedol tréner Spartaka Michal Gašparík.

"Najväčšia priorita je možno práve to, čo ani nakoniec možno nedonesieme - útočník, keďže takého hráča je najťažšie zohnať. Nebolo to ani v pláne, pretože sme mali Djuričina. Verím, že prinesieme kreatívneho podhrotového hráča, možno aj do defenzívy jedného futbalistu, ale v útoku nám bude hráč chýbať," pokračoval trnavský kouč.

V Trnave nechcú míňať

Spartak mal záujem aj o návrat Erika Saba. Aktuálne to však nie je. "Volal som s Erikom, bavili sme sa spolu, chce ešte zostať v zahraničí. Má tam oveľa väčšie peniaze, aké mu môžeme ponúknuť v Trnave. To nie je tak, že sme teraz postúpili do skupiny, máme nastavenú latku a klub si zrazu dovolí míňať. Takto to nie je a nebude, ani si nemyslím, že by to bolo správne. Pokiaľ má výrazne lepšie podmienky a oplatí sa mu byť ešte v zahraničí, tak tam zostane, aj keď si všetci želáme, aby sa náš odchovanec vrátil," dodal Gašparík.

Dve mená v Žiline

Tréner Žiliny Jaroslav Hynek potvrdil záujem o dvoch futbalistov MŠK. "Pri niektorých hráčoch sa hovorilo o odchode do väčších líg, kde sa však už transferové okno zavrelo. Ešte stále je však priestor na prestupy, takže ešte čakáme. S hráčmi rokujeme o predĺžení zmlúv, oni by ich chceli predĺžiť až po skončení prestupového obdobia. Je teda možné, že ešte k niečomu príde. Sú tam dve mená v nejakom hľadáčiku. Nejakú šancu tomu dávam, vždy sa môže niečo stať, keď ešte zostáva jeden deň na pripísanie hráčov na pohárové súpisky," vyjadril sa Hynek. Žilina rieši aj príchod do kádra. "Ide o obrancu," dodal kouč aktuálneho lídra súťaže.