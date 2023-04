SARAJEVO - Bývalý hráč ŠK Slovan Bratislava a reprezentant Bosny a Hercegoviny Mario Božič zomrel vo veku 39 rokov.

Niekdajší stredopoliar "belasých" už niekoľko rokov bojoval s nádorom na hlave a nepomohli mu ani dve náročné operácie. Do bratislavského Slovana prišiel v roku 2009 a za dva roky získal s klubom štyri trofeje. Fanúšikovia ho milovali, na ihrisku bol ochotný odovzdať všetko. Dva roky na Slovensku sa mu zaryli do srdca: "Slovan pre mňa znamená niečo veľké, je to klub s bohatou tradíciou, o ktorom sa vie a rozpráva aj mimo Slovenska. Pred dvoma rokmi som mal ponuku aj z Ruska, ale nakoniec som si vybral Slovan. Mohol som sa rozhodnúť kvôli peniazom, ale nechcel som. Ja som chcel titul, pohár a to sa nakoniec aj podarilo. Ukázalo sa, že som vtedy neurobil chybu. Každý deň som sa presviedčal o tom, že Slovan je veľkoklub a vždy aj bude," povedal po svojom odchode pre portál Sport7.

Úspechy v belasom drese preňho veľa znamenali: "Pre mňa to znamená vlastne všetko. Každý človek, ktorý niekedy hral alebo hrá futbal vie o tom, že trofeje sú všetkým. Práve o nich každý sníva a pritom je jasne, že nie každý ich môže vyhrávať. Málo hráčov na celom svete môže získať každý rok aspoň jednu trofej. Ja som za dva roky v Slovane získal štyri, čo je pre mňa obrovským úspechom. Tento klub mi dal všetko, o čom som sníval od začiatku svojej kariéry, a preto naň nikdy nezabudnem," zdôraznil.

Kariéru ukončil tam kde ju začal, doma v Loznici, kde neskôr pôsobil aj ako športový riaditeľ. V súkromnom živote sa mu veľmi darilo. Mal krásnu manželku a troch synov, pre ktorých je to obrovská rana. VIAC SI POZRITE TU!