BRATISLAVA – Futbalisti Slovana Bratislava zabojujú vo štvrtok o historický postup do štvrťfinále Konferenčnej ligy v odvetnom súboji proti FC Bazilej. „Belasí“ však musia riešiť nečakané problémy, pretože tréner Vladimír Weiss (59) je chorý a nebol súčasťou tímu.

Lodivod Slovana Bratislava ochorel začiatkom týždňa. Súčasťou tímu nebol už na utorňajšom tréningu. Weiss sa doliečuje v domácom prostredí a s hráčmi neodcestoval ani na predzápasové sústredenie do Šamorína, kde absolvujú Slovanisti aj poobedný tréning. „Vlado bol posledné dva dni chorý. Ja som to prekonal tiež, pretože som bol chorý pred štyrmi až piatimi dňami. Trošku sme si to teraz vymenili. Zajtrajší zápas bude veľmi ťažký a potrebujeme, aby bol fit. Z tohto dôvodu ostal doma. Na zápas však bude určite s mužstvom,“ prezradil asistent Vladimíra Weissa Boris Kitka.



Zisťovali sme, či pred ostrosledovaným zápasom Konferenčnej ligy nevypukla v kabíne „belasých“ chrípková epidémia. „Všetkých hráčov, ktorých máme na súpiske pre Európu sú k dispozícii a zdraví. Mali sme jednu či dve menšie virózy pred pár dňami. Vyzerá to ale tak, že hráči budú na zajtrajší zápas v poriadku. Všetci trénujú a káder je kompletný,“ vysvetlil Kitka.



Slovan nejde do odvetného zápasu so švajčiarskym Bazilejom zrovna v ideálnom rozpoložení. Náš ligový majster totiž počas víkendu nečakane prehral v lige so Žilinou 0:1 a na tlačovej konferencii svojich zverencov nešetril tréner Vladimír Weiss. Ten opäť vyhlásil, že niektorí hráči v jeho mužstve nemajú dostatočnú kvalitu a bol by najradšej, keby v dohľadnej dobe káder opustili. V kabíne je však údajne všetko v poriadku. „Mali sme v kabíne otvorenú debatu a boli sme k sebe maximálne úprimní. Vydiskutovali sme si niektoré veci, ktoré sme nerobili dobre. V kabíne momentálne panuje dobrá energia. Napriek viacerým kotrmelcom je to pre nás skvelá sezóna, najmä čo sa týka pohárovej Európy. Verím tomu, že to zajtra pred vypredaným štadiónom zvládneme. O motivácii ani hovoriť nemusíme. Vieme čo je v hre a ideme sa pobiť o postup,“ povedal sebavedomo obranca Slovana Guram Kašia.



„Belasí“ bojujú po remíze 2:2 v prvom zápase o najväčší úspech slovenského klubu v ére samostatnosti na medzinárodnej úrovni. Žiadny klub spod Tatier zatiaľ nemal možnosť bojovať o miestenku do štvrťfinále jednej z európskych súťaží. V klube si to všetci veľmi dobre uvedomujú. „Vždy som o niečom takomto sníval. Je tu šanca ísť medzi najlepších 8 tímov Konferenčnej ligy a my si ideme pre to. Ak by sa to podarilo, tak by to bol obrovský úspech nielen pre Slovan, slovenský futbal, ale aj pre mňa. Nikdy som sa tak ďaleko vo svojej kariére nedostal,“ dodal odhodlane gruzínsky futbalista.