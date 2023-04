BRATISLAVA Futbalisti Slovana Bratislava remizovali v najslávnejšom slovenskom derby so Spartakom Trnava 0:0 a navýšili stratu na vedúcu Dunajskú Stredu. Tréner Vladimír Weiss starší (58) zobral bod nečakane s pokorou a svojich zverencov nekritizoval. To neplatilo o generálnom riaditeľovi klubu.

Nedeľňajší šláger odvekých rivalov nepriniesol žiadny oku lahodiaci futbalový zážitok. Oba tímy nestrelili gól a zhodne vyslali do priestoru brány po jednej jedinej strele. Azda najpozitívnejším aspektom bola 10-tisícova návšteva. Slovan po remíze so Spartakom stráca na vedúcu Dunajskú Stredu už šesť bodov. DAC totiž dokázal zvíťazil so Žilinou 1:0.

Tréner „belasých“ nebol prekvapivo na pozápasovej tlačovej konferencii na svojich zverencov kritický. „Vedeli sme, že to bude ťažký zápas. Domáci vždy vychádzajú z dobrej defenzívy a my sme sa strelecky nepresadili. Nemali sme tam také individuálne výkony ako v domácom zápase (4:1), v ktorom sme boli vpredu aktívnejší a prakticky sme využili každú šancu. „Jasné, že keď musíte a chcete, tak nie vždy to ide, ale s bodom z Trnavy som napriek tomu spokojný, pretože tu sa nevyhráva ľahko,“ konštatoval po zápase tréner Slovana Vladimír Weiss.



Ten bol s nasadením hráčov v derby spokojný. Pomenoval však, čo chýbalo k tomu, aby „belasí“ v Trnave zvíťazili. „Myslím si, že mužstvo bojovalo. Nemôžem povedať, že by niekto nechcel. Nemali sme vpredu dostatočnú kvalitu, pretože Trnava dobre bránila. Mali sme sa presadiť viac v súbojoch dvaja na dvoch, traja na troch, jeden na jedného, čo sa nám nedarilo. Čo sa týka prístupu hráčov a bojovnosti, tak na to nemôžem povedať nič,“ dodal Weiss starší.



S remízou a najmä s výkonom hráčov Slovana nebol spokojný generálny riaditeľ klubu. „Zápas, v ktorom sme mohli veľa získať, skončil remízou. Výkon našich chlapcov ma nemilo prekvapil, avšak to k futbalu bohužiaľ patrí. Jednou jedinou strelou za 90 minút sa 3 body zo súperovho ihriska berú veľmi ťažko,“ napísal po zápase na svojom Instagrame Ivan Kmotrík mladší.



Druhým dychom však dodáva, že duel so Spartakom Trnava treba hodiť čím skôr za hlavu a pripraviť sa na ďalší šláger s Dunajskou Stredou. „Nie je čas na ľutovanie sa, cesta stále pokračuje a o to viac musíme v ďalších zápasoch ukázať naše bojovné belasé srdcia. V tento moment treba sústrediť všetku pozornosť na 9.4., kedy privítame na Tehelnom poli aktuálneho lídra tabuľky,“ dodal Kmotrík mladší.