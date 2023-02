BRATISLAVA – Na jar v lige ešte nevyhrali. Futbalisti Slovana Bratislava remizovali v sobotňajšom zápase 21. kola Fortuna ligy na ihrisku ViOnu Zlaté Moravce 1:1. „Belasí“ prišli aj o prvé miesto v tabuľke a na čelo sa dostala o bod Dunajská Streda. Tréner Vladimír Weiss starší (58) priznal, že to v klube škrípe a niečo nie je v poriadku.

Slovan sa ujal vedenia v 25. minúte, keď sa z priameho kopu presadil parádne presadil Vladimír Weiss. ViOn vyrovnal so šťastím osem minút po zmene strán, centrovanú loptu si zrazil do vlastnej siete Richard Križan. Moravce i Slovan si predĺžili série nerozhodných výsledkov. Pre domácich to bola štvrtá remíza za sebou, pre hostí tretia. „Pre nás to bol dôležitý zápas, ktorý sme nezvládli. V prvom polčase sme dali pekný gól, snažili sme sa o druhý, to sa nám však nepodarilo. Naopak, súper využil svoju šancu na vyrovnanie,“ skonštatoval po zápase Vladimír Weiss starší.



Lodivod „belasých“ pôsobil na pozápasovej tlačovej konferencii pomerne znechutene. Mal na to aj poriadny dôvod. Na čelo ligovej tabuľky sa dostala o bod Dunajská Streda, ktorá zdolala Skalicu 2:1. Slovan ešte na jar ešte vo Fortuna lige nevyhral a vyzerá to tak, že v klube nie je všetko s kostolným poriadkom. „Niečo sa deje, samozrejme, náhoda to nie je, vždy je niečo pre niečo. Tri remízy nie sú dielom len náhody, ale to je moja práca, aby som to v prvom rade upokojil a vyriešil k spokojnosti klubu. Musíme si to upratať vo vlastnej kabíne i v klube, a pokračovať ďalej,“ zdôraznil záhadne 58-ročný legendárny slovenský tréner.



Slovanistov čaká v nasledujúcich týždňoch nabitý program. Okrem ligy sa už 9. marca predstavia v rámci Konferenčnej ligy na pôde FC Bazilej. „Boj o titul bude ťažký, dnes je prvé iné mužstvo a my budeme doťahovať druhých. V najbližšom období nás doma čaká Trnava, potom Bazilej,“ dodal tréner Weiss. Zbrane neskladá ani kapitán gruzínskej reprezentácie Guram Kašia. „Do konca sezóny je ešte dlhá cesta, zostáva nám 11 kôl. Liga je tesnejšia než minulý rok, naši konkurenti sú bližšie. Som si istý, že to pre nás stále môže dopadnúť dobre,“ skonštatoval.