PODBREZOVÁ - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava vyhrali v dueli 2. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy v skupine o titul na ihrisku FK Železiarne Podbrezová 2:1. Dotiahli sa tak na rozdiel jedného bodu k lídrovi tabuľky DAC D. Streda, ktorý mal k dobru večerný domáci zápas so Spartakom Trnava.

V prvom polčase mali viac šancí i aktivitu na kopačkách domáci futbalisti, ale do vedenia išli hostia po priamom kope Weissa, keď Ludha s námahou loptu vyrazil a do siete ju upratal z kraja päťky De Marco. ´Železiari´ odpovedali tesne pred prestávkou Kabongom, ktorý zostal nepokrytý za malým vápnom a pohodlne zakončil. Na začiatku druhého dejstva Weiss poslal dlhú loptu za obranu súpera, Ludha vybehol mimo šestnástku, nezvládol súboj s Greenom, ktorý tak rozhodol gólom do prázdnej bránky.

Vladimír Weiss st. sa tešil z toho, že Slovan splnil v Podbrezovej cieľ, no výkony niektorých hráčov sa mu nepáčili: "My sme si prišli po tri body, ktoré sme potrebovali. S týmto cieľom sme do Podbrezovej cestovali, hoci sme vedeli, že to nebude jednoduché po emočnom európskom zápase doma vo štvrtok. Nastúpili sme proti dobrému súperovi. Podbrezová má svoj herný plán, svoj systém. Nebráni sa to niekedy ľahko. Vyhrali sme, s tým som spokojný. Niektorí hráči, ktorí dostali šancu, musia hrať lepšie. Povedal som im to cez polčas, aj po zápase. Hlavný cieľ tohto zápasu bol zisk troch bodov, ten sme aj splnili, takže v tomto zmysle som spokojný. Nemôžu však ťahať v každom zápase tí istí desiati hráči. Na to som nahnevaný. Piati hráči, ktorí boli čerství, musia ukázať viac kvality i viac chcenia. V Podbrezovej sa nezbierajú body ľahko, takže z tohto pohľadu to bol pre nás aj emočne ťažký zápas po tom štvrtkovom dueli. Musíme však hrať lepšie."