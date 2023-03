Vravel, že si nevie predstaviť návrat na Slovensko. To by sa však teraz podľa tureckých médií mohlo zmeniť. Uvidíme Mareka Hamšíka vo Fortuna lige?

Bývalý kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie pôsobí druhú sezónu v Trabzonspore, kde mu zmluva vyprší v júni tohto roka. Po sezóne tak môže odísť zadarmo do ktoréhokoľvek klubu. Odchodu z Trabzonsporu nahráva koniec prezidenta klubu Ahmeta Agaoglua vo funkcii.



V médiách sa objavili správy o nespokojnosti niektorých členov vedenia klubu, ale aj hráčov, medzi nimi by podľa webu gunebakis.com.tr mal byť aj Hamšík. „Prekvapivá ponuka pre Mareka Hamšíka, ktorého rozchod s Trabzonsporom je na programe dňa. Uchádza sa o neho klub z jeho krajiny Slovan Bratislava,“ píše spomínaný web.

Keď Hamšík minulý rok dostal otázku, či si vie predstaviť samého seba hrať aspoň jednu sezónu na Slovensku, okomentoval to odmietavo. „Šance sú malé,“ povedal a vysvetlil, že ho odrádza to, čo zažili iní reprezentanti po návrate zo zahraničia:



„Keď vidím, čo zažili reprezentanti po príchode domov, nebolo to pre nich všetko ružové. Také zaobchádzanie si nikto z nich nezaslúžil, lebo urobili Slovensku v zahraničí naozaj obrovské meno. Ja osobne to nechcem zažiť.“



Žeby Hamšík zmenil názor a vráti sa do klubu, z ktorého odchádzal do Talianska?