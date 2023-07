Dunajská Streda 25. júla (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Christián Herc sa stal novou posilou FC DAC 1904 Dunajská Streda. Dvadsaťštyriročný stredopoliar podpísal s vicemajstrom slovenskej najvyššej súťaže zmluvu do konca sezóny 2024/25 s opciou na ďalší rok.

Herc sa vracia do známeho prostredia, keďže na Žitnom ostrove pôsobil dve sezóny 2017/18 a 2018/19. V uplynulých dvoch ročníkoch obliekal dres švajčiarskeho Grasshopperu Zürich. Za "kobylky" odohral spolu 70 súťažných duelov, v ktorých strelil 8 gólov a pridal rovnaký počet asistencií. "Mám výborné pocity, veľmi som sa tešil na návrat do klubu, v ktorom sa začala moja profesionálna kariéra. Dúfam, že budeme spolu úspešní. Od prvého telefonátu s pánom trénerom Adriánom Guľom prešiel dlhší čas, aj v dôsledku reprezentačnej prestávky, ale nakoniec som rád, že rokovania sú úspešne za nami a môžem sa vrátiť do Dunajskej Stredy. Prišiel som s podobnou ambíciou, než má klub. Počas môjho prvého pôsobenia v DAC sme boli tretí a potom druhí. Verím, že teraz, po mojom návrate, sa nám podarí spraviť ďalší krok, ktorý si tento klub, fanúšikovia a celé okolie zaslúžia," uviedol Herc, ktorý má na konte štyri štarty za národný tím.

"Sme radi, že sa Kiko rozhodol vrátiť do klubu, ktorý ho uviedol na scénu profesionálneho futbalu. Po získaní cenných skúseností v zahraničí má Kiko ambíciu stať sa dôležitým hráčom nášho klubu a celej ligy a vďaka tomu sa presadiť aj v reprezentácii. Vitaj späť, tešíme sa na ďalšiu spoluprácu," povedal na margo príchodu staronovej posily športový riaditeľ Jan Van Daele.