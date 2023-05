Mladší žiaci Slovana Bratislava odohrali v sobotu derby s rovesníkmi Spartaka Trnava (1:1). Zaujímavosťou je, že v tíme „belasých“ spolu hrajú synovia legendárnych futbalistov Dušana Tittela (56), Igora Žofčáka (40) a Aliho Lembakoaliho (52). Pre Šport24.sk prehovorili, akú budúcnosť predpovedajú svojim ratolestiam.

Nestáva sa príliš často, že v jednom tíme a v jednom ročníku spolu hrajú synovia futbalových osobností. V prípade Timoteja Tittela, Denisa Žofčáka a Aliho Lembakoaliho, ktorí nastupujú za U13 Slovana Bratislava však výnimka potvrdzuje pravidlo. „Je to super, že môžu hrať spolu. Je vidno, že chlapci majú rodičov bývalých úspešných futbalistov, pretože tam vidím vlohy a určite aj talent. Alan a aj Denis sú veľmi šikovní chalani do ofenzívy. Môj Timo naopak do defenzívy. Navyše, všetci traja majú výborné postavy na svoj vek, z čoho môžu ťažiť,“ povedal pre Šport24.sk Dušan Tittel.



Čoskoro lúčiaci sa s profesionálnou kariérou Igor Žofčák sa tomu teší aj z toho hľadiska, že pri sledovaní svojho syna v akcii má s kým rozoberať legendárne príhody. „Som veľmi rád, že chlapci hrajú spolu. Má to aj výhodu v tom, že keď sa s Dušanom a Alim stretneme na tréningu, alebo zápase chlapcov, tak si zaspomíname, ako ten čas letí a aké to bolo, keď sme hrali ligu. Každý sme v malom očakávaní, že kam to dotiahnu naši chalani. Či už v rámci našej ligy, alebo aj v zahraničí,“ zdôveril sa krídelník Zemplínu Michalovce pre náš portál.



Spomínaní mladíci majú ešte len 13 rokov a tak je veľmi ťažké predpokladať, kam by to mohli dotiahnuť. Jedno je však isté, aj vďaka génom majú veľké predpoklady na to, aby boli úspešnými futbalistami. „Keď budú na sebe tvrdo pracovať, tak z nich môže určite niečo byť. Myslím si ale, že to nie je základná idea nás rodičov, že z nich určite musia byť skvelí ligoví hráči. Je prirodzené, že sme ich ako malé deti zaviedli na futbalové ihrisko. Teraz je len na nich, ako ich futbal bude baviť, ako budú na sebe makať. Až budúcnosť ukáže, čoho sú schopní dosiahnuť,“ zdôraznila ikona Slovana Bratislava Tittel.



Ďalší bývalý hráč „belasých“ Žofčák by naopak zobral s pokorou, ak by mu jeho syn Denis oznámil, že sa chce venovať niečomu inému. „V kútiku duše by som bol veľmi šťastný, keby to niekam dotiahol a samozrejme, že ho vo svojej hlave vidím niekde vysoko. Je to však veľmi ťažko predpokladať, pretože je náročné povedať vôbec to, čo bude o rok alebo o dva. Možno mi odrazu povie, tato, končím s futbalom, lebo ma už nebaví. Z mojej strany tam určite nie je žiadny tlak. Či na to bude mať, to ukáže aj čas. Hlavné je, aby sa futbalom bavil,“ prezradil 14-násovný slovenský reprezentant.



Futbalové vzťahy však nie sú len o tréningoch a zápasoch. Budujú sa aj mimo kabíny. Zaujímalo nás preto, či sa Tittel, Žofčák a Lembakoali junior stretávajú aj vo voľnom čase. „Som rád, že chlapci spolu nielenže hrajú, ale sú kamaráti a aj sa navštevujú. Niekedy chlapci prespávajú u nás, naopak Timo niekedy u nich. Tento týždeň boli napríklad spolu aj v kine. Nič lepšie podľa mňa nie je, ako keď sú kamaráti na ihrisku a aj mimo neho. Mne kamarátstva z mladosti pretrvávajú dodnes s chalanmi, s ktorými som začínal v Slovane,“ dodal legendárny Dušan Tittel.